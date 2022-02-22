Побочные эффекты статинов: признак в моче — когда следует обратиться к врачу
Статины снижают уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в крови, который часто называют «плохим холестерином», а статины уменьшают его выработку внутри печени. Национальная служба здравоохранения Великобритании сообщает, существуют пять видов статинов. К ним относятся аторвастатин, флувастатин, правастатин, розувастатин и симвастатин. Как и все лекарства, статины имеют потенциальные побочные эффекты, хотя некоторые из них встречаются чаще, чем другие.
Клиника Майо объясняет, что симвастатин используется вместе с правильной диетой для лечения высокого уровня холестерина и триглицеридов (жиров) в крови. В нем говорится:
«Симвастатин также может использоваться для предотвращения определенных типов проблем с сердцем у пациентов с факторами риска проблем с сердцем».
Организация советует вам немедленно позвонить своему врачу, если у вас темная моча.
То же самое относится, если у вас диарея, лихорадка, мышечные судороги или спазмы, мышечная боль или скованность, или вы чувствуете сильную усталость или слабость.
«Это могут быть симптомы серьезной проблемы с мышцами, называемой рабдомиолизом, которая может вызвать проблемы с почками», — говорится в сообщении.
Британский кардиологический фонд (BHF) сообщает, что исследование показало, что в очень редких случаях статины могут увеличить риск развития диабета 2 типа.
«Однако статины являются одними из самых безопасных и наиболее изученных лекарств, доступных сегодня».
Другие также сообщают о проблемах с пищеварительной системой. Это может включать запор, диарею, расстройство желудка или выделение газов. Двумя другими распространенными побочными эффектами являются проблемы со сном и низкий уровень тромбоцитов в крови.
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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