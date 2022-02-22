Побочные эффекты статинов: признак в моче — когда следует обратиться к врачу

«Симвастатин также может использоваться для предотвращения определенных типов проблем с сердцем у пациентов с факторами риска проблем с сердцем».

«Это могут быть симптомы серьезной проблемы с мышцами, называемой рабдомиолизом, которая может вызвать проблемы с почками», — говорится в сообщении.

«Однако статины являются одними из самых безопасных и наиболее изученных лекарств, доступных сегодня».