Побочные эффекты статинов: ключевые признаки на вашей коже
Статины — это группа лекарств, которые назначают людям с высоким уровнем «плохого» холестерина, известного как липопротеины низкой плотности (ЛПНП). Эти пероральные препараты снижают выработку холестерина ЛПНП в печени. Хотя статины считаются безопасными для использования, эти таблетки для защиты сердца могут вызывать несколько неприятных побочных эффектов, и это ключевые симптомы, которые вы можете испытывать на своей коже.
Существует пять широко используемых статинов, которые можно разделить на две основные группы. Статины низкой интенсивности включают такие препараты, как правастатин, флувастатин и симвастатин. Статины более высокой интенсивности включают препараты, известные как аторвастатин и розувастатин.
Хотя все типы статинов снижают уровень холестерина ЛПНП, каждый из них может вызывать различные побочные эффекты. По данным аккредитованной с медицинской точки зрения клиники Майо, известно, что симвастатин вызывает ряд изменений внешнего вида и текстуры кожи.
Эти побочные эффекты могут напоминать обычные состояния, такие как экзема и псориаз, но что именно вам следует искать?
Каковы побочные эффекты статинов?
В рекомендациях NHS говорится, что вы всегда должны обсуждать преимущества и риски приема статинов со своим врачом, прежде чем начинать принимать лекарство.
В то время как некоторые побочные эффекты, такие как головные боли, головокружение и тошнота, обычно возникают у пользователей статинов, NHS, наряду с другими медицинскими аккредитованными органами, признала кожные заболевания менее распространенным симптомом этих препаратов, блокирующих холестерин.
Клиника Майо выявила шесть кожных побочных эффектов, связанных с симвастатином, хотя некоторые из них менее распространены, чем другие.
Известные состояния кожи, связанные с использованием статинов, включают:
- Покрасневшая кожа
- Сухая кожа
- Акне
- Красная зудящая сыпь
- Красные поражения кожи с фиолетовым центром
- Волдыри, шелушение или ослабление кожи
Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
Здоровье
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