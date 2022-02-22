Дерматолог объяснил, как быстро справиться с крапивницей
Крапивница всегда приходит с дискомфортом, поэтому хочется снять симптоматику как можно скорее. Эта распространенная кожная реакция характеризуется зудящими и опухающими пятнами. К счастью, крапивница обычно безвредна и проходит быстро. О том, как ускорить этот процесс рассказал дерматолог из Чикаго.
«Крапивница обычно длится от нескольких минут до нескольких часов. Большинство симптомов исчезают в течение 24 часов», - рассказывает доктор Данило Дель Кампо, дерматолог.
Привести к крапивнице могут несколько факторов, в том числе солнечный свет, стресс и аллергическая реакция на пищу или лекарство. Крапивница может возникнуть у любого человека, но чаще с ней сталкиваются люди с экземой и курильщики. У людей с темной кожей крапивница бывает такого же цвета, или чуть темнее или светлее. У светлокожих людей она проявляется красными или розовыми пятнами.
Дель Кампо дал несколько советов, которые помогут быстрее избавиться от крапивницы.
- Для облегчения зуда используйте влажные салфетки, крема или лосьоны против зуда.
- Не чешите пятна, это еще сильнее раздражает кожу.
- Принимайте теплый душ. Не трите зудящую кожу мочалкой. Лучше всего наносить очищающее средство на кожу руками.
- Используйте очищающее средство без отдушек, они дополнительно раздражают кожу.
- Ношение свободной одежды из 100% хлопка может уменьшить раздражение кожи.
- Если у вас часто возникает крапивница или она длится долго, записывайте симптомы и особенности течения. Это поможет определить триггер.
«Если крапивница не проходит после выполнения этих советов, поговорите с дерматологом», - отмечает Дель Кампо.
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Данило Дель Кампо
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Дерматолог
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