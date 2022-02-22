Дерматолог объяснил, как быстро справиться с крапивницей

«Крапивница обычно длится от нескольких минут до нескольких часов. Большинство симптомов исчезают в течение 24 часов», - рассказывает доктор Данило Дель Кампо, дерматолог.

Для облегчения зуда используйте влажные салфетки, крема или лосьоны против зуда.

Не чешите пятна, это еще сильнее раздражает кожу.

Принимайте теплый душ. Не трите зудящую кожу мочалкой. Лучше всего наносить очищающее средство на кожу руками.

Используйте очищающее средство без отдушек, они дополнительно раздражают кожу.

Ношение свободной одежды из 100% хлопка может уменьшить раздражение кожи.

Если у вас часто возникает крапивница или она длится долго, записывайте симптомы и особенности течения. Это поможет определить триггер.

«Если крапивница не проходит после выполнения этих советов, поговорите с дерматологом», - отмечает Дель Кампо.