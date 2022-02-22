Сексуальное насилие доводит женщин до гипертонии

«Наши результаты показали, что женщины, которые сообщили о сексуальном насилии в отношении себя, имели самый высокий риск гипертонии. Это говорит о потенциальном усугубляющем воздействии сексуального насилия на сердечно-сосудистую систему женщин», - рассказывает доктор Ребекка Б. Лоун из Гарвардской школы общественного здравоохранения, ведущий автор исследования.

Женщины, столкнувшиеся с сексуальным насилием в своей жизни, имеют более высокий риск развития гипертонии. Такие данные были получены в рамках большого продольного исследования с семилетним наблюдением. Исследование, финансируемое Национальным институтом здравоохранения США, представлено в Journal of the American Heart Association. Работа показала, что сексуальное насилие было обычным явлением, от которого пострадали более 20% женщин в выборке.Лоун и ее коллеги проанализировали связь между воздействием сексуального насилия в течение жизни и кровяным давлением. В общей сложности учитывались данные 115 тыс. женщин. По сравнению с женщинами, которые никогда не сталкивались с какой-либо травмой, у женщин, подвергшихся сексуальному насилию, чаще развивалось высокое кровяное давление. Эта ассоциация сохранялась после учета дополнительных факторов, влияющих на сердечно-сосудистое здоровье.Ранее MedikForum рассказывал, как снизить холестерин всего за четыре недели