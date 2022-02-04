Врач Мелани Свифт: когда после COVID-19 можно заразиться омикроном?

«У людей, которые переболели COVID-19, есть риск заразиться омикрон-штаммом коронавируса уже через 45 дней после первой болезни», - сказала доктор Свифт.

В интервью доктора медицинских наук, магистра здравоохранения, врача терапевта Клиники Майо Мелани Свифт прозвучало утверждение, что заразиться омикроном после уже перенесенной коронавирусной инфекции возможно, независимо от того штамма, который вызвал прошлую болезнь.Врач добавила, что до появления штамма омикрон иммунная защита организма после перенесенного ковида считалась более продолжительной. Данные показывали, что человек, перенеся COVID-19, минимум три месяца был защищен от повторного инфицирования. Однако омикрон-штамм лучше обходит иммунный барьер, и риск заражения им более существен даже для переболевших. Свифт добавила, что в последнее время участились случаи заболеваний, когда омикроном инфицируются ранее болевшие люди, у которых после инфекции прошло менее трех месяцев.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки омикрон-инфекции могут возникнуть через два дня после произошедшего заражения.