Врач Филиппа Кэй: первые признаки рака простаты можно заметить в туалете

«Первые признаки рака простаты можно заметить в туалете. Например, его более частое посещение – признак того, что поток мочи при ее испускании стал более слабым», - уточнила Филиппа Кэй.

Британский врач Филиппа Кэй рассказала, что при развитии рака предстательной железы могут возникать признаки, о которых следует знать. Наличие этих симптомов не означает, что мужчина болен раком простаты, но оно означает, что ему следует обратиться за обследованием, заметила специалист.Медик объяснила, что простата – это железа размером примерно с грецкий орех, окружающая уретру (трубку, по которой моча выводится из мочевого пузыря). Когда железа воспаляется, в ней появляется опухоль, и простата становится больше, возникают «некоторые симптомы».Также мужчины могут обнаружить, что в туалете перед мочеиспусканием им «требуется некоторое время, чтобы начать» – струя появляется только после некоторого напряжения. Окончание акта мочеиспускания становится «неопределенным»: происходит выделение мочи, когда мужчина уже этого не ждет.Врач добавила, что риск данного заболевания становится выше с возрастом, увеличиваясь после 50 лет. Фактор наследственности также играет роль: вероятность заболеть для мужчины выше, если раком простаты болел его отец.Ранее портал MedikForum.ru писал о причине 13 видов рака , которую можно исправить за счет образа жизни.