Врач Филиппа Кэй: первые признаки рака простаты можно заметить в туалете
По словам врача, в случае рака простаты «время имеет значение», потому что обнаружение заболевания на ранних стадиях может улучшить исход лечения.
Британский врач Филиппа Кэй рассказала, что при развитии рака предстательной железы могут возникать признаки, о которых следует знать. Наличие этих симптомов не означает, что мужчина болен раком простаты, но оно означает, что ему следует обратиться за обследованием, заметила специалист.
Медик объяснила, что простата – это железа размером примерно с грецкий орех, окружающая уретру (трубку, по которой моча выводится из мочевого пузыря). Когда железа воспаляется, в ней появляется опухоль, и простата становится больше, возникают «некоторые симптомы».
«Первые признаки рака простаты можно заметить в туалете. Например, его более частое посещение – признак того, что поток мочи при ее испускании стал более слабым», - уточнила Филиппа Кэй.
Также мужчины могут обнаружить, что в туалете перед мочеиспусканием им «требуется некоторое время, чтобы начать» – струя появляется только после некоторого напряжения. Окончание акта мочеиспускания становится «неопределенным»: происходит выделение мочи, когда мужчина уже этого не ждет.
Врач добавила, что риск данного заболевания становится выше с возрастом, увеличиваясь после 50 лет. Фактор наследственности также играет роль: вероятность заболеть для мужчины выше, если раком простаты болел его отец.
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Филиппа Кэй (Philippa Kaye)
Здоровье
врач общей практики службы здравоохранения NHS (Великобритании).
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