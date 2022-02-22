Доктор Филиппа рассказывает о «первых симптомах» рака простаты, когда вы идете в туалет

«Простата размером примерно с грецкий орех, это железа, которая окружает уретру и представляет собой трубку, по которой моча выводится из мочевого пузыря».

«Первыми симптомами, которые появляются у людей, может быть то, что они чаще ходят в туалет». Это может быть связано с тем, что вы часто ходите в туалет по ночам или что «поток» не такой хороший, как в молодости.Она добавила, что большинство мужчин, когда они молоды, могут мочиться быстрым потоком, «а затем, когда вы становитесь старше, этот поток становится меньше».

«Ваш риск выше, если вы старше. Рак предстательной железы крайне редко встречается у людей моложе 50 лет».