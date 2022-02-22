Доктор Филиппа рассказывает о «первых симптомах» рака простаты, когда вы идете в туалет
Есть ряд признаков, о которых следует знать. Наличие этих симптомов не означает, что у вас рак простаты, но означает, что вам следует обратиться к врачу общей практики. Доктор Филиппа Кэй сказала: «Очень важно, чтобы вы знали, что это за симптомы, а также относитесь ли вы к группе повышенного риска их развития».
Врач общей практики объяснила:
«Простата размером примерно с грецкий орех, это железа, которая окружает уретру и представляет собой трубку, по которой моча выводится из мочевого пузыря».
Когда он становится больше, тогда могут начаться некоторые симптомы.
«Первыми симптомами, которые появляются у людей, может быть то, что они чаще ходят в туалет». Это может быть связано с тем, что вы часто ходите в туалет по ночам или что «поток» не такой хороший, как в молодости.Она добавила, что большинство мужчин, когда они молоды, могут мочиться быстрым потоком, «а затем, когда вы становитесь старше, этот поток становится меньше».
Врач сказал, что вы также можете обнаружить, что требуется «некоторое время, чтобы начать», поэтому это «напряжение», чтобы начать. Вы также можете обнаружить, что «вы не совсем уверены, когда мочеиспускание заканчивается».
Другие признаки включают кровь в моче или кровь в сперме. Доктор Филиппа сказал, что у вас также могут возникнуть боли в области таза или спины, «если что-то распространится». Она добавила, что по тому или иному симптому трудно сказать, что у вас определенно рак простаты, но это означает, что вам нужно пройти обследование.
Вот почему также важно осознавать свой риск. Доктор Филиппа сказал:
«Ваш риск выше, если вы старше. Рак предстательной железы крайне редко встречается у людей моложе 50 лет».
Она добавила, что «это в два с половиной раза чаще, если у вашего отца бы рак», поэтому, если у вас есть семейная история, будьте особенно внимательны к признакам.
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Филиппа Кэй
Здоровье
Врач общей практики в Лондоне, автор книг по медицине.
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