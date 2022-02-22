Электронные сигареты опасны только для мужчин
Электронные сигареты представляют опасность для мужского сердца, но не для женского. К такому выводу пришли ученые из Университета Огайо.
Первое в мире исследование долгосрочного воздействия электронных сигарет шокировало его собственных авторов, которые совершенно не ожидали получить такие выводы. Учёные проверяли, как молодые мыши реагируют на аэрозольные частицы от электронных сигарет. Оказалось, что вейпинг оказывает существенное негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему юных мышей самцов, но не самок.
Авторы исследования подчеркивают, что его было необходимо провести, поскольку в распоряжении учёных до сих пор недостаточное количество информации по воздействию электронных сигарет на молодых людей. Особенно в отношении долгосрочных эффектов, поскольку сам по себе вейпинг присутствует в нашей жизни с начала нулевых годов. Так что у учёных не было времени убедиться в том, что происходит с его поклонниками через несколько десятилетий. А продолжительность жизни мышей намного короче, поэтому их и подвергли аэрозольным частицам от электронных сигарет.
Естественно, что вовлекать подростков в такие исследования не этично. В нём участвовали мыши, обладающие эквивалентом человеческого возраста в 12 лет, то есть начала подросткового периода. Они подвергались комбинации из пропиленгликоля и овощного глицерина, а также никотина. За здоровьем мышей наблюдали до того момента, когда по человеческому календарю им исполнялось 30 лет.
Было установлено, что самцы за этот период испытали сокращение сердечного функционала, а вот у самок вейпинг таких последствий не вызвал. Частично это объяснялось тем, что у самок имелось большее количество одного специфического фермента, который расщепляет никотин. И всё-таки учёные были шокированы тем уровнем защиты, которым обладали самки. Теория заключается в том, что поскольку фермент расщепляет никотин так быстро, то он и не находится в системе кровообращения достаточное количество времени, чтобы нанести повреждения сердцу. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Огайо
Здоровье
мериканский государственный исследовательский университет, расположенный в кампусе в 7,5 кв. км. в городе Атенс, штат Огайо
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