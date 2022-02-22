Деменция: профессор Петерс объясняет, при каких признаках идти к врачу

«если проблемы с памятью, появившись, сохраняются и возникают снова и снова».

Когда дело доходит до подозрения на деменцию, важно понимать разницу между деменцией и болезнью Альцгеймера, так как их часто путают, — говорит профессор Оливер Петерс, старший врач клиники психиатрии и психотерапии Шарите в Берлине. Эксперт констатирует: деменция, будучи состоянием возрастного слабоумия, имеет много разных форм, а болезнь Альцгеймера – это ее самая распространенная разновидность.Профессор Петерс назвал признаки, которые могут указывать на деменцию, – заметив их нужно идти к врачу.По словам эксперта, обратиться к медицинскому специалисту необходимо,Внешне это может выражаться в том, что человек задает одни и те же вопросы или постоянно просит напоминать ему о содержание разговора, который он ведет с другими людьми. Человек не может запомнить темы или проблемы, которую он обсуждал с окружающими, или не помнит, что ответ на определенный вопрос, интересующий его, уже давался.Дезориентация или проблемы с использованием смартфонов, компьютеров, бытовой техники также является тревожным сигналом, если раньше человек без проблем пользовался ими.Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках , указывающих на поражение сосудов мозга, возможное при заболевании коронавирусом.