Рак кишечника: 2 ощущения, свидетельствующие о росте раковой опухоли – «не игнорируйте»
Растущая опухоль в кишечнике может поразить любого, от молодого 18-летнего до пенсионера. Независимо от того, кто является носителем заболевания, признаки рака кишечника у всех одинаковы.
Эксперты выделили два ощущения, которых следует опасаться: крайняя усталость без видимой причины и болезненный комок в желудке. Оба они являются потенциальными предупредительными признаками растущего ракового поражения.
«Не игнорируйте» эти два признака рака кишечника. Другие симптомы рака кишечника могут включать: ректальное кровотечение, окрашенный кровью стул, изменения в работе кишечника и необъяснимую потерю веса.Любой из этих признаков должен быть исследован врачом. Рекомендуется записываться на прием к врачу, если симптомы присутствуют в течение трех недель или более.
Национальная служба здравоохранения заявила:
«Рак кишечника является одним из наиболее распространенных видов рака. Боль, если это рак, будет исходить из «нижней» части живота. Кроме того, может быть чувство дискомфорта или вздутие живота, которое «всегда вызвано едой».
Стул также может стать «более жидким», чем обычно.
Люди с ранее существовавшими заболеваниями, такими как язвенный колит или болезнь Крона, подвергаются повышенному риску рака кишечника.
Ранее Медикфорум писал о вреде дневного сна.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
Оставить комментарий