Рак кишечника: 2 ощущения, свидетельствующие о росте раковой опухоли – «не игнорируйте»

«Рак кишечника является одним из наиболее распространенных видов рака. Боль, если это рак, будет исходить из «нижней» части живота. Кроме того, может быть чувство дискомфорта или вздутие живота, которое «всегда вызвано едой».

Эксперты выделили два ощущения, которых следует опасаться: крайняя усталость без видимой причины и болезненный комок в желудке. Оба они являются потенциальными предупредительными признаками растущего ракового поражения.Другие симптомы рака кишечника могут включать:Любой из этих признаков должен быть исследован врачом. Рекомендуется записываться на прием к врачу, если симптомы присутствуют в течение трех недель или более.заявила:Стул также может стать «более жидким», чем обычно.Люди с ранее существовавшими заболеваниями, такими как язвенный колит или болезнь Крона, подвергаются повышенному риску рака кишечника.Ранее Медикфорум писал о вреде дневного сна.