Симптомы рака: 2 возможных признака растущей опухоли на туалетной бумаге

"Влажная и испачканная туалетная бумага, а также жидкие фекалии в унитазе, особенно если это происходит регулярно, могут вызывать беспокойство. Постоянные изменения в работе кишечника могут включать диарею, запоры или изменение консистенции стула. Кроме того, обратите внимание на красные пятна крови, которые указывают на ректальное кровотечение. Оба они могут быть симптомами рака кишечника, в дополнение к постоянному дискомфорту в животе, такому как спазмы, газы или боль", - сказала гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

«Если вы заметили какие-либо стойкие симптомы, которые вас беспокоят, запишитесь на прием к врачу».