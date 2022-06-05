Симптомы рака: 2 возможных признака растущей опухоли на туалетной бумаге
Опухоль, развивающаяся в кишечнике, в конечном итоге приведет к внешним предупреждающим признакам болезни. Как только вы заметили какие-либо симптомы заболевания, пришло время записаться на прием к врачу.
"Влажная и испачканная туалетная бумага, а также жидкие фекалии в унитазе, особенно если это происходит регулярно, могут вызывать беспокойство. Постоянные изменения в работе кишечника могут включать диарею, запоры или изменение консистенции стула. Кроме того, обратите внимание на красные пятна крови, которые указывают на ректальное кровотечение. Оба они могут быть симптомами рака кишечника, в дополнение к постоянному дискомфорту в животе, такому как спазмы, газы или боль", - сказала гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.После посещения туалета, если внутри кишечника есть опухоль, это может создать ощущение, что вам нужно снова в туалет.
Рак также может привести к слабости, усталости и потере веса, которые не вызваны изменением диеты или режима физических упражнений.
«Если вы заметили какие-либо стойкие симптомы, которые вас беспокоят, запишитесь на прием к врачу».
Если вы в какой-либо момент обнаружите какие-либо настораживающие признаки рака кишечника, независимо от вашего возраста, запишитесь на прием к врачу. Как и в случае любого типа рака, чем раньше опухоль будет обнаружена и вылечена, тем лучше будет прогноз.
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