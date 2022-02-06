Обезболивающие: 2 препарата, которые повышают вероятность внутреннего кровотечения на 75%

«При добавлении СИОЗС пациентам, уже принимающим НПВП, вероятность развития кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта увеличилась на 75 процентов. Риск кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта при добавлении СИОЗС к НПВП должен обсуждаться между пациентом и врачом. Когда это возможно, лучше уменьшить или прекратить прием НПВП до начала приема СИОЗС, чтобы свести к минимуму риск кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта».

НПВП популярны, потому что они эффективны при целом ряде заболеваний, таких как хронический артрит, головные боли и лихорадка. По данным NHS, лекарства, в том числе ибупрофен и аспирин, доступны в виде таблеток, капсул, кремов и гелей.Согласно обзору 2021 года, прием обезболивающих НПВП вместе с антидепрессантами СИОЗС может значительно увеличить риск желудочно-кишечного кровотечения.Результаты, полученные в результате 10 исследований с участием 6000 человек, были представлены на Ежегодном научном собрании и последипломном курсе Американского колледжа гастроэнтерологии.Доктор Сайед Алам, главный врач по внутренним болезням Медицинской школы Университета Крейтон в Омахе, отметил:Ранее Медикфорум писал о том, как улучшить функцию печени.