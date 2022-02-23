Диабет 2 типа: врач Пулде назвала 5 продуктов, которых следует избегать, чтобы контролировать сахар
Диабет второго типа встречается гораздо чаще, чем тип 1, составляя около 90 процентов случаев, и он находится в центре диетических советов доктора Алоны Пулде в отношении лечения диабета.
Доктор Пульде рекомендует избегать определенных продуктов и веществ, чтобы контролировать уровень сахара в крови и, следовательно, диабет 2 типа.
Сливочное масло, растительные масла, фаст-фуд, переработанное мясо, а также переработанная выпечка или закуски — все это продукты, которых доктор Пульде рекомендует избегать, чтобы помочь контролировать уровень сахара в крови.
В ее списке есть масла и фаст-фуд, так как они сильно перерабатываются и содержат большое количество жира.
Высокое потребление того и другого, говорит доктор Пулде, может привести к диабету.
Обработанное мясо, как и фаст-фуд, как следует из названия, сильно обработано и содержит консерванты, которые могут мешать функционированию инсулина; вот почему он включен в список продуктов, которых следует избегать.
То же самое относится и к выпечке, обработанной по тем же причинам; в них много жира, сахара и соли, что увеличивает риск высокого уровня сахара в крови и ряда заболеваний, связанных с сердцем, если употреблять их в течение длительного периода времени.
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Алона Пулде
Здоровье
Врач общей практики, семейный врач в Colin Campbell Center (США).
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