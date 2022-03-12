Врач Пудье: растительное масло, которого следует избегать диабетикам

«Привычки питания и масса тела играют бесспорную роль в развитии диабета 2 типа».

«В ответ на резистентность организма к инсулину поджелудочная железа вырабатывает большее количество гормона, чтобы держать клетки под напряжением и контролировать уровень глюкозы в крови. «Вот почему люди с диабетом 2 типа, как правило, имеют повышенный уровень циркулирующего инсулина».

Пальмовое масло

Масло

Фастфуд

Обработанное мясо

Выпечка

«Насыщенные жиры в молочных продуктах, таких как сливочное масло, не позволяют инсулину доставлять глюкозу в клетки, что приводит к высокому уровню сахара в крови и, в конечном итоге, к диабету. Более здоровые альтернативы включают авокадо, сладкий картофель и пюре из бананов».