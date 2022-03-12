Врач Пудье: растительное масло, которого следует избегать диабетикам
Одного растительного масла лучше избегать, иначе вы можете увеличить риск резистентности к инсулину — предвестнику диабета.
Доктор Пульде рекомендует избегать кокосового масла, так как «жирное» растительное масло является «основным фактором резистентности к инсулину, что приводит к повышению уровня сахара в крови».
Доктор Алона Пульде сказала:
«Привычки питания и масса тела играют бесспорную роль в развитии диабета 2 типа».
Резистентность к инсулину
Американская диабетическая ассоциация (ADA) объяснила, что люди с резистентностью к инсулину «выработали толерантность к инсулину». Поскольку гормон становится менее эффективным, требуется больше, чтобы убедить жировые и мышечные клетки поглощать глюкозу.
«В ответ на резистентность организма к инсулину поджелудочная железа вырабатывает большее количество гормона, чтобы держать клетки под напряжением и контролировать уровень глюкозы в крови. «Вот почему люди с диабетом 2 типа, как правило, имеют повышенный уровень циркулирующего инсулина».
Для тех, кто надеется свести к минимуму риск диабета, доктор Пульде выделяет продукты, которых следует избегать, и продукты, которые следует есть.
Помимо кокосового растительного масла, доктор Пульде также рекомендует избегать:
- Пальмовое масло
- Масло
- Фастфуд
- Обработанное мясо
- Выпечка
«Насыщенные жиры в молочных продуктах, таких как сливочное масло, не позволяют инсулину доставлять глюкозу в клетки, что приводит к высокому уровню сахара в крови и, в конечном итоге, к диабету. Более здоровые альтернативы включают авокадо, сладкий картофель и пюре из бананов».
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Алона Пульде
Здоровье
Врач-диетолог из Калифорнии (США).
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