Врач Найгхат перечислил продукты, которые могут вызвать рак

«Есть люди, которые действительно считают, что некоторые продукты вызывают воспалительную реакцию».

«Мы знаем, что алкоголь повреждает клетки вашей печени, что является фактором риска развития рака».

«Мы также знаем, что если у нас есть подгоревшая пища, это связано с повышенным риском».