Врач Найгхат перечислил продукты, которые могут вызвать рак
Рак — ужасная перспектива. Однако становится все более очевидным, что вы можете изменить риск развития потенциально смертельной болезни. По словам доктора Нигхат Арифа, ведется много споров о роли диеты в влиянии на риск.
«Есть люди, которые действительно считают, что некоторые продукты вызывают воспалительную реакцию».
Как объяснил доктор Нигхат, везде, где вы испытываете воспаление, происходят изменения в клетках, а где бы вы ни происходили изменения в клетках, возрастает риск рака.
Она продолжила:
«Мы знаем, что алкоголь повреждает клетки вашей печени, что является фактором риска развития рака».
По словам доктора Найгата, вам также следует с осторожностью относиться к жирной пище и продуктам, которые «насыщены цифрами Е». Она предупредила, что продукты с высоким содержанием сахара и соли также могут привести к вредным изменениям в кишечнике.
«Мы также знаем, что если у нас есть подгоревшая пища, это связано с повышенным риском».
Как она объяснила, слишком много подгоревших тостов или красного мяса подвергают вас «высокому риску» рака кишечника. Однако органы здравоохранения расходятся во мнениях относительно связи между пригоревшей пищей и раком.
Боязнь употребления пригоревшей пищи в первую очередь связана с «акриламидом» — химическим веществом, которое высвобождается в крахмалистых продуктах, таких как хлеб и картофель, когда их готовят при высоких температурах в течение длительного времени.
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Нигхат Арифа
Здоровье
Врач в NHS GP/Women's Health.
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