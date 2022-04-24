"Люди не понимают, что это онкология": три наиболее часто упускаемых из виду симптома рака

«Пациент приходит не как учебник. У него длинная запутанная история», — объяснил доктор Нигхат Ариф.

«Люди не понимают, но черный кал означает, что у вас было кровотечение выше в желудке, и к тому времени, когда кровь прошла через кишечник, она ушла».

Как реагировать на симптомы