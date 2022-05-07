Женская онкология: признаки растущей опухоли внутри вашего тела
Ведущая благотворительная организация Ovarian Cancer Action назвала предупреждающие признаки, на которые следует обратить внимание. Они включают постоянное вздутие живота, чувство сытости, потерю аппетита или боль в животе, которая возникает более 12 раз в месяц.
Организация предупредила, что признаки рака яичников могут быть похожи на симптомы синдрома раздраженного кишечника (СРК).
Пять основных симптомов рака яичников:
- Увеличение размера живота и постоянное вздутие живота (не вздутие живота, которое приходит и уходит)
- Постоянные боли в области таза и живота
- Необъяснимые изменения в работе кишечника
- Затруднения при приеме пищи и чувство быстрого насыщения или чувство тошноты
- Потребность в мочеиспускании (мочи) более регулярно
Анализ крови СА125
Высокий уровень СА125 в крови может свидетельствовать о раке яичников. Однако в крови может быть много белка CA125 из-за других состояний, таких как эндометриоз и воспалительные заболевания органов малого таза.
Если вы обнаружите какие-либо признаки рака яичников в течение трех недель или более, проконсультируйтесь с врачом. С точки зрения вашего здоровья, лучше решить любые мелкие проблемы со здоровьем, прежде чем они могут стать большой проблемой.
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Ovarian Cancer Action
Здоровье
Благотворительная организация, базирующаяся в Соединенном Королевстве, которая финансирует научные исследования как на национальном, так и на международном уровне.
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