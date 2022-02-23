Высокий холестерин: внезапное изменение лица говорит об опасном для жизни состоянии

«Высокий уровень холестерина является массовым фактором риска инсульта, и признаки этого опасного для жизни состояния важно уметь распознавать как можно быстрее», - отмечают медики.

«Лицо может выглядеть перекошенным из-за опустившейся одной стороны. Человек не может улыбаться, его рот или глаза меняют форму, их уголки сползают вниз».

«Особенности инсультной симптоматики зависят от того,, какая часть мозга оказывается поврежденной в результате апоплексии», - уточняют специалисты.