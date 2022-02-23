Высокий холестерин: внезапное изменение лица говорит об опасном для жизни состоянии
Врачи предупреждают, что в некоторых случаях признаком высокого холестерина в крови становятся опасные состояния, такие как инфаркт или инсульт с характерными для них недомоганиями.
Высокий уровень холестерина относится к состояниям, которые часто называют «тихими убийцами» из-за отсутствия заметных внешне симптомов. По данным Клиники Майо, при высоком уровне холестерина в кровеносных сосудах могут формироваться отложения жира, которые увеличиваются со временем, затрудняя прохождение достаточного количества крови. Иногда эти отложения могут внезапно разрываться, образуя сгустки-тромбы, способные вызывать сердечный приступ или инсульт.
«Высокий уровень холестерина является массовым фактором риска инсульта, и признаки этого опасного для жизни состояния важно уметь распознавать как можно быстрее», - отмечают медики.
Врачи советуют всегда обращать внимание на внезапные, неожиданные изменения, происходящие с лицом человека.
«Лицо может выглядеть перекошенным из-за опустившейся одной стороны. Человек не может улыбаться, его рот или глаза меняют форму, их уголки сползают вниз».
Также при инсульте пострадавший человек может быть не в состоянии поднимать одновременно обе руки и удерживать их приподнятыми из-за слабости или онемения. Речь может стать невнятной или искаженной, или же человек не способен говорить совсем, не понимает обращающихся к нему людей.
«Особенности инсультной симптоматики зависят от того,, какая часть мозга оказывается поврежденной в результате апоплексии», - уточняют специалисты.
В свою очередь, Британский кардиологический фонд (BHF) рекомендует всем взрослым людям проверять и знать свой уровень холестерина, даже если они чувствуют себя хорошо.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие привычки в еде после 50 лет защищают людей от высокого уровня холестерина в крови.
Клиника Майо (Mayo Clinic)
Здоровье
один из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира, расположенный в США
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