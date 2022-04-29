Высокий холестерин: легкое головокружение и трудности при ходьбе могут говорить об усугублении состояния
Поскольку высокий уровень холестерина, как правило, не вызывает никаких симптомов и в большинстве случаев вызывает только экстренные ситуации, важно проверить себя. Тем не менее, есть некоторые возможные предупреждающие признаки симптомов высокого уровня холестерина.
При высоком уровне холестерина у человека могут образовываться жировые отложения в кровеносных сосудах. В конце концов, эти отложения растут, что затрудняет прохождение достаточного количества крови по артериям. Иногда эти отложения могут внезапно разрываться и образовывать сгусток, который вызывает сердечный приступ или инсульт.
Другие симптомы инсульта, вызванного высоким уровнем холестерина, включают:
- Внезапная потеря равновесия и координации
- Асимметрия лица (опущение век и рта только с одной стороны)
- Неспособность двигаться, особенно затрагивающая только одну сторону тела
- Путаница
- Нечленораздельные слова
- Онемение лица, руки или ноги, особенно на одной стороне тела
- Затуманенное зрение, затемненное зрение или двоение в глазах
- Внезапная сильная головная боль
Если вы испытываете боль в ногах, это может быть связано с накоплением холестерина, который может закупорить кровеносные сосуды ног и рук.
«Это накопление холестерина может происходить постоянно и вызывать боль в ногах».
Три других предупредительных признака высокого уровня холестерина.
В нем говорится, что частое покалывание может быть признаком, так как перебои в притоке крови к определенным частям тела вызывают покалывание в руках и ногах.
«Высокий уровень холестерина в крови делает кровоток густым и влияет на нормальный поток крови в нервах и вызывает покалывание».
Кроме того, вы можете испытывать боль в груди с левой стороны.
Ранее Медикфорум писал о том, нужно ли принимать аспирин каждый день.
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