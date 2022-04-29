Высокий холестерин: легкое головокружение и трудности при ходьбе могут говорить об усугублении состояния

Внезапная потеря равновесия и координации

Асимметрия лица (опущение век и рта только с одной стороны)

Неспособность двигаться, особенно затрагивающая только одну сторону тела

Путаница

Нечленораздельные слова

Онемение лица, руки или ноги, особенно на одной стороне тела

Затуманенное зрение, затемненное зрение или двоение в глазах

Внезапная сильная головная боль

«Это накопление холестерина может происходить постоянно и вызывать боль в ногах».

«Высокий уровень холестерина в крови делает кровоток густым и влияет на нормальный поток крови в нервах и вызывает покалывание».