Защита от инсульта: три ежедневных занятия снижают риск на 30%

«По сравнению с теми, кто двигался всего два часа в день, у тех, кто двигался четыре часа, риск инсульта был на 30% ниже. Также четыре часа ежедневных движений на 43% снижают риск ишемической болезни сердца».

Состояние инсульта может сопровождаться изнурительными симптомами, способными сделать человека инвалидом на всю жизнь. Хорошая новость в том, что инсультов можно избежать. В новом исследовании ученые определили три ежедневных занятия, которые могут снизить его риск на 30 процентов.Большинство инсультов происходит, когда сгусток крови блокирует артерию, препятствуя попаданию в мозг крови, богатой питательными веществами. Первые признаки включают внезапную спутанность сознания и перекос одной стороны тела. Чтобы избежать этой сосудистой катастрофы, важно двигаться, констатируют ученые.По данным исследований, выполнение не менее 150 минут умеренных упражнений в неделю снижает факторы риска инсульта, такие как высокое кровяное давление и ожирение. Но специалисты также установили, что даже незначительные ежедневные движения могут иметь большое значение для его предотвращения.Ученые Калифорнийского университета, проанализировали уровень активности 5500 женщин возрастом от 63 до 97 лет. Результаты показали, что испытуемые, которые регулярно мыли посуду, убирались в доме и готовили еду, имели более здоровое сердце по сравнению с теми, кто не практиковал этих трех ежедневных занятий.В свою очередь, женщины, у которых на «повседневное движение» уходило не менее четырех часов, вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний была на 62% ниже, чем у тех, кто занимался менее двух часов.Исследователи отмечают, что полученные результаты являются веским аргументом в пользу более легких форм активности для поддержания здоровья мозга и сердца. По их словам, эффект оздоровления в отношении сердечно-сосудистой системы может давать обычная повседневная деятельность, главное – чаще вставать со стула и шевелиться. Выводы ученых опубликовал Журнал Американской кардиологической ассоциации (Journal of the American Heart Association).Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каком количестве яйца повышают риск инсульта.