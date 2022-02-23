Диабет 2 типа: три признака опасного состояния, вызванного высоким сахаром
Одним из осложнений диабета 2 типа является гиперосмолярное гипергликемическое состояние, спровоцированное опасно высокой концентрацией сахара в крови.
Гиперосмолярное гипергликемическое состояние чаще всего возникает вследствие двух причин: это может произойти из-за прекращения приема антидиабетических лекарств или в результате иммунного ответа, вызванного инфекцией или другим заболеванием, запускающим стресс в организме. Ключевым признаком этого состояния является чрезвычайно высокий уровень сахара в крови.
Показатель уровня сахара в крови 33 ммоль/л или выше в течение длительного периода времени является фактором, провоцирующим его возникновение, констатируют врачи. Также они отмечают, что многие люди страдают диабетом 2 типа и повышенный сахаром в крови, не осознавая этого.
Гиперосмолярное гипергликемическое состояние опасно своими последствиями. Пострадавшие могут столкнуться с изменениями психического состояния, комой, параличом. Также для них повышается риск смерти. Специалисты из Diabetes UK предупреждают:
«Если вам был поставлен диагноз диабета 2 типа, вы должны знать о признаках этого опасного состояния. Первый – это слабость на одной стороне тела, второй – измененное сознание и дезориентация, третий – горячая кожа без появления пота».
Другие возможные признаки включают
- Сухость во рту.
- Экстремальная жажда.
- Высокая температура.
- Спутанное сознание, сонливость.
- Нарушенное зрение.
- Тошнота.
Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках, указывающих на появление тромба в глубокой вене.
Diabetes UK
Здоровье
организация для пациентов, медработников и исследовательских проектов, ставящая целью улучшение ухода и лечения больных сахарным диабетом в Великобритании
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