Диабет 2 типа: три признака опасного состояния, вызванного высоким сахаром

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проверка крови на сахар

Одним из осложнений диабета 2 типа является гиперосмолярное гипергликемическое состояние, спровоцированное опасно высокой концентрацией сахара в крови.

Гиперосмолярное гипергликемическое состояние  чаще всего возникает вследствие двух причин: это может произойти из-за прекращения приема антидиабетических лекарств или в результате иммунного ответа, вызванного инфекцией или другим заболеванием, запускающим стресс в организме. Ключевым признаком этого состояния является чрезвычайно высокий уровень сахара в крови.

Показатель уровня сахара в крови 33 ммоль/л или выше в течение длительного периода времени является фактором, провоцирующим его возникновение, констатируют врачи. Также они отмечают, что многие люди страдают диабетом 2 типа и повышенный сахаром в крови, не осознавая этого. 

Гиперосмолярное гипергликемическое состояние опасно своими последствиями. Пострадавшие могут столкнуться с изменениями психического состояния, комой, параличом. Также для них повышается риск смерти. Специалисты из Diabetes UK предупреждают:

«Если вам был поставлен диагноз диабета 2 типа, вы должны знать о признаках этого опасного состояния. Первый – это слабость на одной стороне тела, второй – измененное сознание и дезориентация, третий –  горячая кожа без появления пота».

Другие возможные признаки   включают
  • Сухость во рту.
  • Экстремальная жажда.
  • Высокая температура.
  • Спутанное сознание, сонливость.
  • Нарушенное зрение.
  • Тошнота.
Эти признаки говорят о необходимости вызывать скорую помощь.

Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках, указывающих на появление тромба в глубокой вене.

Diabetes UK

Здоровье

организация для пациентов, медработников и исследовательских проектов, ставящая целью улучшение ухода и лечения больных сахарным диабетом в Великобритании

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