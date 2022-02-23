Диабет 2 типа: три признака опасного состояния, вызванного высоким сахаром

«Если вам был поставлен диагноз диабета 2 типа, вы должны знать о признаках этого опасного состояния. Первый – это слабость на одной стороне тела, второй – измененное сознание и дезориентация, третий – горячая кожа без появления пота».

Сухость во рту.

Экстремальная жажда.

Высокая температура.

Спутанное сознание, сонливость.

Нарушенное зрение.

Тошнота.