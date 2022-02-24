Диабет 2 типа: 3 признака ГГНС - «опасного» высокого уровня сахара в крови - что это?
Есть три «основных предупредительных признака» гиперосмолярного гипергликемического некетотического (ГГНС) синдрома, о которых вы должны знать, если вам поставили диагноз диабета 2 типа в любой момент вашей жизни.
Первый - это «слабость на одной стороне тела», а другой - «галлюцинации» или «теплая кожа без пота». Другие возможные признаки HHNS включают:
- Сухость во рту
- Экстремальная жажда
- Высокая температура
- Путаница или чувство сонливости
- Потеря зрения
- Тошнота
«Обычно ГГНС вызывается болезнью или инфекцией», — отмечает мировое диабетическое сообщество. «Опасное состояние» является результатом чрезвычайно высокого уровня сахара в крови. Если быть точным, показатель уровня сахара в крови 33 ммоль/л (600 мг/дл) или выше — в течение длительного периода времени — является фактором риска для (ГГНС). Если вы испытываете признаки , рекомендуется «не допускать обезвоживания и обратиться за медицинской помощью», - говорит Diabetes UK.
(ГГНС) представляет собой «потенциально опасную для жизни чрезвычайную ситуацию». Больничное лечение, также известное как гиперосмолярное гипергликемическое состояние (ГГС), включает внутривенное капельное введение. Внутривенная капельница устранит обезвоживание и снизит уровень глюкозы в крови до приемлемого уровня.
Люди, принимающие лекарства от диабета, по-прежнему подвержены риску ГГС, особенно во время болезни, из-за других гормонов, которые организм вырабатывает во время болезни.
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Diabetes UK
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