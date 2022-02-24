Диабет 2 типа: 3 признака ГГНС - «опасного» высокого уровня сахара в крови - что это?

Сухость во рту

Экстремальная жажда

Высокая температура

Путаница или чувство сонливости

Потеря зрения

Тошнота

«Обычно ГГНС вызывается болезнью или инфекцией», — отмечает мировое диабетическое сообщество. «Опасное состояние» является результатом чрезвычайно высокого уровня сахара в крови. Если быть точным, показатель уровня сахара в крови 33 ммоль/л (600 мг/дл) или выше — в течение длительного периода времени — является фактором риска для (ГГНС). Если вы испытываете признаки , рекомендуется «не допускать обезвоживания и обратиться за медицинской помощью», - говорит Diabetes UK.