Дефицит витамина B12: «тонкие» признаки того, как вы ходите
Мышцы, ткани и органы начинают испытывать недостаток кислорода и питательных веществ. Вначале, когда дефицит только начинает формироваться, могут появляться «тонкие» подсказки. Например, у вас может возникнуть «одышка», заявила клиника Майо, которая может возникнуть при ходьбе. Некоторые люди могут испытывать головокружение при ходьбе или начать чувствовать нерегулярное сердцебиение.
Во время ходьбы возможно ощущение покалывания в стопах или мышечной слабости. Дефицит витамина B12 также может привести к «неустойчивым движениям» при ходьбе. Витаминодефицитная анемия развивается медленно, в течение нескольких месяцев или лет, поэтому вначале симптомы могут быть «незаметными».
Однако со временем признаки того, как вы ходите, могут стать более заметными. При постепенном дефиците витамина B12 могут появиться «расстройства нервной системы».
Клиника Майо:
«Невылеченный дефицит витамина B12 может привести к неврологическим проблемам».
Примеры включают «постоянное покалывание в руках и ногах или проблемы с равновесием». Кроме того, серьезный дефицит витамина B12 также может привести к «спутанности сознания и забывчивости». Если вы подозреваете, что у вас дефицит витамина B12, желательно записаться на прием к врачу.
Могут быть назначены анализы крови, чтобы определить, деформировались ли эритроциты и не хватает ли вам витамина B12.
Аутоиммунное заболевание также чаще развивается у тех, у кого в семье есть пернициозная анемия. Дефицит витамина B12 обычно лечится инъекциями витамина B12. Эти инъекции могут быть пожизненными, особенно если причиной дефицита витамина B12 является пернициозная анемия.
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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