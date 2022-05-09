Витаминодефицитная анемия: «изменения личности» могут быть сначала незаметными, но могут усиливаться

«Это может произойти, если вы не едите достаточно продуктов, содержащих витамин B12 и фолиевую кислоту, или если у вашего организма есть проблемы с усвоением или обработкой этих витаминов».

Усталость

Одышка

Головокружение

Бледная или желтоватая кожа

Нерегулярное сердцебиение

Потеря веса

Онемение или покалывание в руках и ногах

Мышечная слабость

Неустойчивые движения

Спутанность сознания или забывчивость

«Также известно, что депрессия усугубляется эксайтотоксическими реакциями, вызванными накоплением гомоцистеина».

"Важно, чтобы анемия, вызванная дефицитом витамина B12 или фолиевой кислоты, была диагностирована и вылечена как можно скорее. Чем дольше состояние не лечится, тем выше вероятность необратимого повреждения".