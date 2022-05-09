Витаминодефицитная анемия: «изменения личности» могут быть сначала незаметными, но могут усиливаться

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Витаминодефицитная анемия: «изменения личности» могут быть сначала незаметными, но могут усиливаться

Клиника Майо утверждает, что витаминно-дефицитная анемия — это недостаток здоровых эритроцитов, вызванный более низким, чем обычно, количеством витамина B12 и фолиевой кислоты. 

«Это может произойти, если вы не едите достаточно продуктов, содержащих витамин B12 и фолиевую кислоту, или если у вашего организма есть проблемы с усвоением или обработкой этих витаминов». 

В этом случае возможны изменения личности.

Клиника Майо добавляет, что анемия из-за дефицита витамина обычно развивается медленно в течение нескольких месяцев или лет. Орган здравоохранения отмечает, что признаки и симптомы могут сначала быть малозаметными, но обычно усиливаются по мере усугубления дефицита. В нем говорится, что они могут включать:
  • Усталость
  • Одышка
  • Головокружение
  • Бледная или желтоватая кожа
  • Нерегулярное сердцебиение
  • Потеря веса
  • Онемение или покалывание в руках и ногах
  • Мышечная слабость
  • Неустойчивые движения
  • Спутанность сознания или забывчивость
Дефицит витамина B12 может привести к «гематологическим изменениям, неврологическим и психическим проблемам, которые могут проявляться в виде раздражительности, изменений личности, депрессии и потери памяти.
«Также известно, что депрессия усугубляется эксайтотоксическими реакциями, вызванными накоплением гомоцистеина».

Вы можете испытать изменения в том, как вы думаете, чувствуете и ведете себя.
"Важно, чтобы анемия, вызванная дефицитом витамина B12 или фолиевой кислоты, была диагностирована и вылечена как можно скорее. Чем дольше состояние не лечится, тем выше вероятность необратимого повреждения".

Ранее Медикфорум писал о признаках инсульта.

Клиника Мэйо (Mayo Clinic)

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Теги : дефицит витамина В12, дефицит фолиевой кислоты, анемия