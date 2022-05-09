Витаминодефицитная анемия: «изменения личности» могут быть сначала незаметными, но могут усиливаться
Клиника Майо утверждает, что витаминно-дефицитная анемия — это недостаток здоровых эритроцитов, вызванный более низким, чем обычно, количеством витамина B12 и фолиевой кислоты.
«Это может произойти, если вы не едите достаточно продуктов, содержащих витамин B12 и фолиевую кислоту, или если у вашего организма есть проблемы с усвоением или обработкой этих витаминов».
В этом случае возможны изменения личности.
Клиника Майо добавляет, что анемия из-за дефицита витамина обычно развивается медленно в течение нескольких месяцев или лет. Орган здравоохранения отмечает, что признаки и симптомы могут сначала быть малозаметными, но обычно усиливаются по мере усугубления дефицита. В нем говорится, что они могут включать:
- Усталость
- Одышка
- Головокружение
- Бледная или желтоватая кожа
- Нерегулярное сердцебиение
- Потеря веса
- Онемение или покалывание в руках и ногах
- Мышечная слабость
- Неустойчивые движения
- Спутанность сознания или забывчивость
«Также известно, что депрессия усугубляется эксайтотоксическими реакциями, вызванными накоплением гомоцистеина».
Вы можете испытать изменения в том, как вы думаете, чувствуете и ведете себя.
"Важно, чтобы анемия, вызванная дефицитом витамина B12 или фолиевой кислоты, была диагностирована и вылечена как можно скорее. Чем дольше состояние не лечится, тем выше вероятность необратимого повреждения".
Ранее Медикфорум писал о признаках инсульта.
Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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