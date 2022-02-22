Дефицит витамина B12: постоянный признак нервной системы - насколько вы печальны и раздражительны?

«Это может привести к спутанности сознания и забывчивости, потому что витамин B12 необходим для здоровой работы мозга».

«Некоторые из этих симптомов также могут возникать у людей с дефицитом витамина B12, но у которых не развилась анемия», — добавляет он.

«Большинство людей получают достаточное количество витаминов из продуктов, которые они едят. Но если ваша диета ограничена или вы перенесли операцию обходного желудочного анастомоза, вы можете принять поливитамины».