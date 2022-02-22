Дефицит витамина B12: постоянный признак нервной системы - насколько вы печальны и раздражительны?
В клинике Майо говорят, что дефицит витамина B12 или фолиевой кислоты увеличивает риск многих проблем со здоровьем, включая расстройства нервной системы. Действительно, невылеченный дефицит витамина B12 может привести к «неврологическим проблемам», таким как постоянное покалывание в руках и ногах или проблемы с равновесием.
«Это может привести к спутанности сознания и забывчивости, потому что витамин B12 необходим для здоровой работы мозга».
Если у вас дефицит витамина B12, есть несколько других признаков, которые могут указывать на то, что вам нужно больше витамина.
Общие симптомы анемии могут включать сильную усталость, чувство слабости, бледность кожи и шум в ушах. Потеря аппетита и потеря веса также могут указывать на проблему. Если у вас анемия, вызванная дефицитом витамина B12, у вас могут быть и другие симптомы, такие как раздражительность и депрессия.
Орган здоровья добавляет, что вы также можете заметить «изменения в том, как вы думаете, чувствуете и ведете себя». Некоторые люди также сообщают об ухудшении своих умственных способностей, таких как память, понимание и суждение.
«Некоторые из этих симптомов также могут возникать у людей с дефицитом витамина B12, но у которых не развилась анемия», — добавляет он.
Дефицит, если его не лечить, может вызвать серьезное и необратимое повреждение, особенно головного мозга и нервной системы. Это также может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Хорошими источниками витамина B12 являются мясо, рыба, молоко, сыр и яйца. По данным NHS, если вы едите мясо, рыбу или молочные продукты, вы должны получать достаточное количество витамина B12 из своего рациона.
Он добавляет, что факторы риска анемии из-за дефицита витамина B12 включают удаление части или всего желудка или кишечника, а также аутоиммунные заболевания, включая диабет 1 типа.
Клиника Майо говорит:
«Большинство людей получают достаточное количество витаминов из продуктов, которые они едят. Но если ваша диета ограничена или вы перенесли операцию обходного желудочного анастомоза, вы можете принять поливитамины».
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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