Сгустки крови: 2 признака тромба в глубокой вене — обычно на ноге или руке

«ТГВ может быть очень серьезным, потому что сгустки крови в ваших венах могут отрываться, перемещаться по кровотоку и застревать в легких. Это называется легочной эмболией (ТЭЛА). ТЭЛА может быть опасной для жизни и требует немедленного лечения. ТЭЛА может вызвать недостаток кровотока, что приводит к повреждению легочной ткани. Это может привести к снижению уровня кислорода в крови, что также может привести к повреждению других органов в организме».

Свертывание крови — это нормально, но сгустки могут быть опасны, если они не растворяются сами по себе. После образования сгустков они могут перемещаться в другие части вашего тела, причиняя вред.сообщает, что симптомы ТГВ могут включать отек ноги или руки, и «иногда это происходит внезапно». Организация говорит, что может возникать боль или чувствительность в ноге, и иногда это происходит только при стоянии или ходьбе.Другими признаками, которые возникают в области ноги или руки, являются опухание, боль или повышение температуры, чем обычно.Кожа, которая красная или обесцвеченная, также является признаком, как и вены у поверхности кожи, которые могут быть больше, чем обычно.говорит, что вам следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью, если вы подозреваете, что у вас ТГВ.Если врач считает, что у вас ТГВ, вас следует направить в больницу в течение 24 часов для ультразвукового сканирования. Сканирование показывает, нормально ли течет кровь по вене. Вы также можете сделать рентген вен (венограмму). Для этого вам введут краситель, чтобы показать, где находится тромб.Ранее Медикфорум писал о вреде дневного сна.