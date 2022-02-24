Стоматолог Инна Черн объясняет, действительно ли необходимо использование ополаскивателей

"Полоскание для полости рта помогает удалить остатки пищи, которые могут застрять на зубах и превратиться в зубной налет и зубной камень, вызывающие неприятный запах изо рта и гингивит. Я часто включаю жидкость для полоскания рта в инструкции для пациентов, если у них есть более глубокие периодонтальные или десневые карманы, труднодоступные для зубной щетки".

Доктор Инна Черн сказала:Эти карманы развиваются из-за воспалительных эффектов предыдущего накопления бактерий, и для их восстановления может потребоваться некоторое время. При использовании антибактериального ополаскивателя жидкость может лучше проникать в эти участки и способствовать заживлению десен.В зависимости от ингредиентов в вашей жидкости для полоскания рта, она может быть специально разработана для решения проблем со здоровьем полости рта, с которыми вы имеете дело.Жидкость для полоскания ртаХотя жидкость для полоскания рта может быть полезна для вашего здоровья полости рта, она не предполагает такого же уровня контакта с вашими зубами и просто не может удалить такой же уровень налета и бактерий изо рта.Ранее Медикфорум писал о диабете второго типа.