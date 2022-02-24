Стоматолог Инна Черн объясняет, действительно ли необходимо использование ополаскивателей
Жидкость для полоскания рта может помочь при некоторых заболеваниях и мгновенно освежить дыхание. Но так ли это необходимо? Эксперты взвешивают.
Доктор Инна Черн сказала:
"Полоскание для полости рта помогает удалить остатки пищи, которые могут застрять на зубах и превратиться в зубной налет и зубной камень, вызывающие неприятный запах изо рта и гингивит. Я часто включаю жидкость для полоскания рта в инструкции для пациентов, если у них есть более глубокие периодонтальные или десневые карманы, труднодоступные для зубной щетки".
Эти карманы развиваются из-за воспалительных эффектов предыдущего накопления бактерий, и для их восстановления может потребоваться некоторое время. При использовании антибактериального ополаскивателя жидкость может лучше проникать в эти участки и способствовать заживлению десен.
Для тех, кто не борется с этими труднодоступными десневыми карманами, было обнаружено, что использование жидкости для полоскания рта помогает улучшить запах изо рта на долгое время.
В зависимости от ингредиентов в вашей жидкости для полоскания рта, она может быть специально разработана для решения проблем со здоровьем полости рта, с которыми вы имеете дело.
Жидкость для полоскания рта не заменяет чистку зубов щеткой и зубной нитью, поскольку эксперты утверждают, что, скорее всего, регулярное использование жидкости для полоскания рта не будет иметь большого значения.
Хотя жидкость для полоскания рта может быть полезна для вашего здоровья полости рта, она не предполагает такого же уровня контакта с вашими зубами и просто не может удалить такой же уровень налета и бактерий изо рта.
Ранее Медикфорум писал о диабете второго типа.
Инна Черн
Здоровье
Стоматолог в Midtown East Dentist (США).
Оставить комментарий