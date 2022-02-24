Диабет 2 типа: эксперт Нильссон назвала зерно, которое быстро снижает уровень сахара в крови

«Удивительно, но многообещающе, что выбор правильной смеси пищевых волокон может — за короткий промежуток времени — принести такую замечательную пользу для здоровья», — сказала Энн Нильссон, доцент Научного центра «Пища для здоровья» и один из авторов исследования.

Цельнозерновой ячмень очень богат пищевыми волокнами, что позволяет ему медленно перевариваться. В сочетании с высоким уровнем магния цельнозерновой ячмень считается невероятно полезным продуктом для диабетиков и людей с высоким риском развития диабета.Углеводы в ячмене поглощаются и постепенно превращаются в глюкозу в кровотоке, что помогает поддерживать энергию и клеточную функцию без быстрого повышения уровня глюкозы в крови. Другие цельнозерновые продукты также обладают многими из этих антидиабетических свойств, но, возможно, цельнозерновой ячмень является лучшим из них.Исследованиепоказывает, чтоБыло показано, что специальная смесь пищевых волокон ячменя также помогает снизить аппетит и риск сердечно-сосудистых заболеваний. В исследовании здоровых участников среднего возраста просили есть хлеб, в основном сделанный из зерен ячменя, в течение трех дней.Исследователи обнаружили, что метаболизм участников улучшился на срок до 14 часов с дополнительными преимуществами, такими как снижение уровня сахара в крови и уровня инсулина, повышение чувствительности к инсулину и улучшение контроля аппетита.Исследователи обнаружили, что эффекты возникают, когда специальная смесь пищевых волокон в зерне ячменя достигает кишечника, стимулируя рост полезных бактерий и высвобождение важных гормонов.Ранее Медикфорум писал о диабете второго типа.