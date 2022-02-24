Жировая болезнь печени влияет на мозг: 2 признака, возможные в вашем мышлении

«Есть некоторые признаки, указывающие на то, что людям с больной печенью следует обратиться за медицинской помощью. К ним относятся периоды спутанного сознания или плохой памяти, известные как энцефалопатия».

Жировая болезнь печени, как правило, развивается у людей с избыточным весом или ожирением, диабетом, высоким уровнем холестерина или триглицеридов в крови. По данным Американского фонда печени, если более 5-10 процентов ее веса составляют жиры, то врачи говорят о формировании жирной печени.«Обычно неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП), в том числе неалкогольный стеатогепатит (НАСГ) – это бессимптомное заболевание с небольшим количеством заметных внешне признаков. В некоторых случаях симптомов не бывает, даже если развивается цирроз», - рассказали специалисты.В свою очередь, врачи из Британского фонда печени (British Liver Trust) сообщают, что в тех случаях, когда симптомы печени с ожирением все же проявляются, человек может чувствовать сильную усталость или дискомфорт в верхней правой части живота. Кроме того жировая болезнь печени влияет на мозг, и некоторые признаки проблемы могут отражаться на особенностях мышления.Эксперты пояснят, что энцефалопатия – это термин для обозначения любого диффузного заболевания головного мозга, которое изменяет функцию или структуру мозга. Человек может утратить способность поддерживать адекватное речевое общение, испытывает прострацию, не ориентируется в обстановке.Жировая болезнь печени может проявляться темным, черным смолистым стулом, темной мочой, также возможны рвота с кровью, легкое появление синяков, кожный зуд, отек в нижней части живота, потерю веса, пожелтение кожи или глаз, появление сосудистых «звездочек» на коже.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие два ощущения могут указывать на рост опухоли в кишечнике.