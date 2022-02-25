Мигрень может приводить к преждевременным родам

«Примерно 20% женщин детородного возраста сталкиваются с мигренью, но ее влияние на исходы беременности плохо изучено», - рассказывает автор исследования доктор Александра Пердью-Смит из больницы Brigham and Women в Бостоне. «Наше большое проспективное исследование обнаружило связь между мигренью и осложнениями беременности. Это может быть важно для врачей, которые смогут информировать женщин о повышенном риске».

Женщины с мигренью могут сталкиваться с более высоким риск осложнений беременности, таких как преждевременные роды, гипертония и преэклампсия. Такие данные были получены в предварительном исследовании, презентованном на ежегодной встрече Американской академии неврологии.Исследователи также обнаружили, что женщины с мигренью с аурой могут иметь несколько более высокий риск преэклампсии, чем женщины с мигренью без ауры.Ученые изучили более 30 000 беременностей примерно 19 000 женщин за 20-летний период. 11 % женщин сообщили, что врач диагностировал у них мигрень до беременности. Ученые изучили осложнения у женщин во время беременности, такие как преждевременные роды (до 37 недель беременности), гестационный диабет, гестационная гипертония, преэклампсия и низкий вес при рождении.После поправки на возраст, ожирение и другие факторы, которые могут повлиять на риск осложнений, ученые обнаружили, что по сравнению с женщинами без мигрени у женщин с мигренью риск преждевременных родов был на 17 % выше, на 28 % выше риск гестационной гипертонии, на 40 % выше риск преэклампсии.Ранее ученые рассказали, какая диета может помочь в лечении рака