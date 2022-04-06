Ученые: женщины с хронической мигренью чаще спят днем

«Хотя результаты подтверждают связь между интенсивностью головной боли, дневным сном и нарушением ночного сна, они не демонстрируют причинно-следственную связь», — пишут авторы.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Behavioral Sleep Medicine, женщины с хронической мигренью (ХМ) спят днем чаще, чем здоровые женщины из контрольной группы, а продолжительность дневного сна связана с серьезностью головной боли.Доктор Джейсон С. Онг из Медицинской школы Северо-Западного университета им. Файнберга в Чикаго, и его коллеги изучили связь между головными болями, дневным сном и ночным сном у 20 женщин с ХМ и 20 здоровых женщин того же возраста. Участницы заполняли анкеты, вели электронные дневники. Также велась актиграфию в течение четырех недель.Исследователи обнаружили, что по сравнению с контрольной группой группа с хронической мигренью спала больше днем. В течение периода исследования показатель составил 25,85 % против 9,03 %. Анализы в группе ХМ продемонстрировали значительную связь между сильными головными болями и большей продолжительностью дневного сна с более низкой эффективностью сна.Ранее ученые предупредили об опасности сильной привязанности к домашним животным.