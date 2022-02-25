Онкология: может ли подгоревшая еда вызвать рак? Врач Коттон рассказал, как снизить риск

«Ученые согласны с тем, что акриламид в продуктах питания может вызывать рак и у людей», — предупредило агентство.

«Хотя это химическое вещество является известным потенциальным токсином и канцерогеном в его промышленной форме, связь между его употреблением в пищу и развитием рака гораздо менее ясна», — утверждает доктор Саймон Коттон, старший преподаватель химии в Бирмингемском университете.