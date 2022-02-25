Онкология: может ли подгоревшая еда вызвать рак? Врач Коттон рассказал, как снизить риск
Вопрос о том, вызывает ли подгоревший еда рак, давно обсуждается. По сути, подгоревший продукт содержит акриламид, химическое вещество, которое естественным образом образуется в крахмалистых продуктах, зернах или кофе во время повседневных процессов приготовления пищи при высокой температуре (выше 120°C). Химические формы из сахаров и аминокислоты (аспарагин). Это часто связано с жаркой, запеканием, выпечкой, приготовлением на гриле.
После лабораторных испытаний, которые показали, как акриламид в рационе приводит к раку у животных, Агентство по пищевым стандартам (FSA) в Великобритании рекомендовало уменьшить потребление акриламида в качестве меры предосторожности.
«Ученые согласны с тем, что акриламид в продуктах питания может вызывать рак и у людей», — предупредило агентство.
При употреблении пригоревшей пищи, приготовленной при высоких температурах, акриламид всасывается из желудочно-кишечного тракта, распределяется по всем органам и усваивается.Глицидамид, канцерогенное вещество, является одним из основных метаболитов в этом процессе, и у животных он, вероятно, ответственен за генные мутации и опухоли.
«Хотя это химическое вещество является известным потенциальным токсином и канцерогеном в его промышленной форме, связь между его употреблением в пищу и развитием рака гораздо менее ясна», — утверждает доктор Саймон Коттон, старший преподаватель химии в Бирмингемском университете.
В настоящее время нет достаточных доказательств по этому вопросу. Некоторые исследования не могли точно измерить количество акриламида в рационе людей.
Кроме того, ученые еще не смогли установить, действительно ли акриламид является канцерогеном для человека, когда его потребляют в количествах, обычно встречающихся в пережаренной пище.
Есть убедительные доказательства того, что выбор образа жизни может оказать значительное влияние на риск развития рака. Несколько простых шагов: поддержание здорового веса, отказ от алкоголя и сигарет и регулярные физические упражнения.
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Саймон Коттон
Здоровье
Старший преподаватель химии в Бирмингемском университете.
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