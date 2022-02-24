Симптомы высокого уровня холестерина: «бугорчатый» знак на вашем лице
Холестерин представляет собой воскообразное вещество, вырабатываемое главным образом в печени, также он поступает с пищей. Холестерин выполняет множество важных функций в организме, таких как построение структуры клеточных мембран. Высокий уровень холестерина означает, что в крови слишком много холестерина ЛПНП.
Холестерин ЛПНП прилипает к стенкам ваших кровеносных сосудов, тем самым повышая риск сердечных заболеваний.
Однако постоянно высокие уровни могут вызывать ксантелазму, широко известную как холестериновые пятна.
По данным Cosmedics UK, «ксантелазмы представляют собой комковатые желтоватые шишки, которые обычно появляются на веках или вокруг них».
«Эти приподнятые области на самом деле вызваны локальным накоплением отложений холестерина».
Как объясняется, они не считаются вредными с медицинской точки зрения сами по себе, но могут быть индикатором высокого уровня холестерина, поскольку около половины случаев ксантелазмы связаны с высоким уровнем холестерина в крови.
«Каждый может заболеть ксантелазмой, но чаще встречается у женщин и пациентов среднего и старшего возраста».
Другие факторы риска включают:
- Курение
- имеют избыточный вес
- Высокий уровень жира, например холестерина, в крови
- Наличие высокого кровяного давления или диабета
Cosmedics UK
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