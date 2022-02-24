Симптомы высокого уровня холестерина: «бугорчатый» знак на вашем лице

«Эти приподнятые области на самом деле вызваны локальным накоплением отложений холестерина».

«Каждый может заболеть ксантелазмой, но чаще встречается у женщин и пациентов среднего и старшего возраста».

Курение

имеют избыточный вес

Высокий уровень жира, например холестерина, в крови

Наличие высокого кровяного давления или диабета



