«Заторможенность и сонливость»: врач Круглова рассказала об обратном эффекте кофе

«Если стимулировать себя большим количеством кофеина, то в конечном итоге это может привести к повышению тревожности, снижению работоспособности и снижению когнитивных способностей», - рассказала Наталья Круглова.

«Кому-то потребуется два-три часа, чтобы этот эффект пропал, а кому-то больше времени», - предупредила врач.