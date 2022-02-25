«Заторможенность и сонливость»: врач Круглова рассказала об обратном эффекте кофе
Кофе, традиционно считающийся бодрящим напитком, может неожиданно для человека давать обратный эффект, способствуя состоянию заторможенности, вялости и даже сонливости.
В комментарии врача диетолога Натальи Кругловой прозвучало мнение о том, что в качестве тонизирующего напитка кофе нередко употребляется в избыточном количестве. Медик предупредила, что привычка взбадривать себя с помощью кофе может дать обратный эффект – вместо повышения тонуса напиток будет способствовать его потере, вместо обострения когнитивных функций – их притуплению.
«Если стимулировать себя большим количеством кофеина, то в конечном итоге это может привести к повышению тревожности, снижению работоспособности и снижению когнитивных способностей», - рассказала Наталья Круглова.
Врач уточнила, что особенно заметным такое действие кофеина становится в условиях, когда человек недосыпает.
Также Круглова пояснила, что обратный эффект торможения из-за выпитого кофе возникает, когда употребляется более 400 мг кофеина в сутки.
«Кому-то потребуется два-три часа, чтобы этот эффект пропал, а кому-то больше времени», - предупредила врач.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кофе входит в число напитков, которые эффективно снижают риск диабета 2 типа.
Наталья Круглова
Здоровье
врач-диетолог
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