Учеными определены ежедневные напитки, которые на 40% снижают риск диабета 2 типа
Одним из способов прожить дольше является употребление напитков, которые содержат активные компоненты, препятствующие развитию заболеваний, способных сократить человеческое существование.
Диабет 2 типа является распространенным заболеванием, при котором уровень сахара в крови становится слишком высоким, и людям, у которых он развивается, может в том числе потребоваться изменение диеты. Голландское исследование, о котором пишет Express Health, показало: некоторые напитки помогают снизить риск этого заболевания. Ученые проанализировали данные 40 011 человек, ставших участниками 10-летнего наблюдения, и констатировали, что
«ежедневное употребление трех чашек чая или кофе может снизить риск развития диабета 2 типа на 40%».
Другое исследование, изучавшее влияние кофеина на риск развития диабета 2 типа, проводилось в США среди женщин молодого и среднего возраста. Его авторы рассмотрели показатели здоровья 88 259 женщин от 26 до 46 лет, не болевших диабетом к началу проекта. Они также пришли к выводу, что ежедневное потребление кофе может снизить риск развития диабета 2 типа у женщин этой возрастной категории.
В свою очередь, британские медики из Diabetes UK информируют, что
«такие чаи, как черный чай, зеленый чай и чай улун, содержат полифенолы, способные повышать активность инсулина, тем самым предотвращая появление диабета 2 типа».
Врачи из Клиники Майо, говоря о предпочтительном питании с целью защиты от диабета данного типа или его обратимости, подчеркивают, что главным его принципом должно быть употребление полезных продуктов в умеренных количествах и соблюдение регулярного времени приема пищи.
Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах, эффективно помогающих с защитой от развития диабета 2 типа.
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