Учеными определены ежедневные напитки, которые на 40% снижают риск диабета 2 типа

«ежедневное употребление трех чашек чая или кофе может снизить риск развития диабета 2 типа на 40%».

«такие чаи, как черный чай, зеленый чай и чай улун, содержат полифенолы, способные повышать активность инсулина, тем самым предотвращая появление диабета 2 типа».