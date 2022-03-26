Врач Соломатина рассказала, в каких случаях кофе не дает бодрящего эффекта

«Взбодриться человеку помогает кофеин, но он же вызывает привыкание. Это означает, что со временем даже литр напитка не придаст бодрости человеку, а здоровье может ухудшиться», - предупредила врач.

«в конечном итоге кофе перестает давать энергию, если даже пить его литрами».