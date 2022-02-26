Как вы пьете кофе по утрам? Врач Чаудри говорит, что вы можете подвергнуть свое здоровье риску
Кофе является одним из основных продуктов в большинстве домов, и им наслаждаются во всем мире. Многие исследования указывают на пользу для здоровья от употребления горячего напитка, но время дня, когда вы его пьете, может увеличить риск таких заболеваний, как диабет, высокое кровяное давление и увеличение веса. Как?
Наливать себе чашку крепкого кофе первым делом с утра стало импульсивной привычкой для многих. Кофе является стимулятором, который помогает человеку чувствовать себя более бодрым и бодрым на предстоящий день. Однако считается, что употребление кофеина натощак вызывает ряд проблем со здоровьем.
Одним из серьезных осложнений для здоровья от употребления кофеина первым делом с утра является то, что кофе стимулирует выработку кортизола, известного как гормон стресса. Кортизол вырабатывается вашими надпочечниками и помогает регулировать обмен веществ, кровяное давление и уровень сахара в крови. Тем не менее, хронически чрезмерный уровень может вызвать проблемы со здоровьем, включая потерю костной массы, высокое кровяное давление, диабет 2 типа и болезни сердца.
Более высокие уровни кортизола также повышают уровень инсулина, что приводит к резистентности к инсулину. Избыток кортизола может привести к таким последствиям, как увеличение веса, проблемы со сном и нарушение иммунного ответа. Доктор Эрим Чаудри, доктор медицинских наук Платформы мужского здоровья, рассказывает о последствиях для здоровья употребления черного кофе с утра.
"Хотя многие из нас полагаются на крепкий кофе, чтобы начать свой день, исследования показали, что употребление кофе в первую очередь может оказать негативное влияние на контроль уровня сахара в крови, значительно увеличивая реакцию глюкозы в крови. Те, кто полагаются на кофе после плохого ночного сна или для того, чтобы перестать чувствовать усталость первым делом утром, могут ограничить способность вашего организма переносить сахар, который вы съедите после завтрака, и это может привести к факторам риска диабета и сердечно-сосудистых заболеваний".
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Эрим Чаудри
Здоровье
Доктор медицинских наук в Men’s Health Platform Manual.
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