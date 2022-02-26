Горячие напитки, которые могут сделать вас более «уязвимыми» для рака

«Рак пищевода не так распространен, даже если чрезмерно горячие напитки могут увеличить риск, он все же относительно низок», — сказал он.

Существует множество факторов риска, которые могут способствовать развитию рака, некоторые из которых вы не можете изменить, например, возраст и пол. Тем не менее, все больше доказательств указывает на то, как вы можете изменить риск развития заболевания.Растущее количество доказательств связывает употребление очень горячего чая (горячее 60°C) с повышенным риском развития рака пищевода, предупредил Хусейн Абдех, фармацевт компанииРак пищевода — это рак, который обнаруживается в любом месте пищевода, иногда называемом пищеводом или пищеводом.По словам г-на Абдеха, важно иметь в виду, что 60 градусов выше, чем обычная температура горячей чашки чая, и что это относительный, а не прямой риск для здоровья.Однако, чтобы еще больше минимизировать риск, «рекомендуется дать чаю остыть в течение нескольких минут, прежде чем вы начнете его пить», — отметил фармацевт.Ранее Медикфорум писал о том, как ликвидировать дефицит кальция.