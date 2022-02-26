Горячие напитки, которые могут сделать вас более «уязвимыми» для рака
Раковые клетки приступают к работе после того, как они развились. Они не сидят без дела, а размножаются и распространяются на другие части тела, если их вовремя не остановить. К сожалению, этот процесс может быть трудно остановить, поэтому необходимо в первую очередь сосредоточиться на способах снижения риска.
Существует множество факторов риска, которые могут способствовать развитию рака, некоторые из которых вы не можете изменить, например, возраст и пол. Тем не менее, все больше доказательств указывает на то, как вы можете изменить риск развития заболевания.
Растущее количество доказательств связывает употребление очень горячего чая (горячее 60°C) с повышенным риском развития рака пищевода, предупредил Хусейн Абдех, фармацевт компании Medicine Direct.
Рак пищевода — это рак, который обнаруживается в любом месте пищевода, иногда называемом пищеводом или пищеводом.
По словам г-на Абдеха, важно иметь в виду, что 60 градусов выше, чем обычная температура горячей чашки чая, и что это относительный, а не прямой риск для здоровья.
«Рак пищевода не так распространен, даже если чрезмерно горячие напитки могут увеличить риск, он все же относительно низок», — сказал он.
Однако, чтобы еще больше минимизировать риск, «рекомендуется дать чаю остыть в течение нескольких минут, прежде чем вы начнете его пить», — отметил фармацевт.
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Хусейн Абдех (Hussain Abdeh)
Здоровье
Старший врач-фармацевт компании Medicine Direct (Великобритания).
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