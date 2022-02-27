Вот почему нельзя отказываться от сыра, чтобы похудеть - врач Броделл

Знаете ли вы, что есть много пользы для здоровья от употребления сыра?

«Сыр — отличный источник кальция, жира и белка. Он также содержит большое количество витаминов А и В12, а также цинка, фосфора и рибофлавина. Благодаря высокому потреблению кальция он может предотвратить остеопороз и укрепить кости».

"Несмотря на то, что сыр является отличным источником белка и кальция, он обладает высокой энергетической плотностью, что означает, что он содержит достаточное количество калорий на размер порции. Обычно люди, которые пытаются похудеть, должны соблюдать дефицит калорий, а употребление большого количества сыра может быстро увеличить потребление энергии".