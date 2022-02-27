Вот почему нельзя отказываться от сыра, чтобы похудеть - врач Броделл
Хорошая новость: вы можете есть сыр и при этом худеть. Соблюдение диеты — это не просто разделение продуктов на «хорошие» и «плохие» категории — вы все равно можете есть то, что вам нравится, и достигать своих целей по снижению веса. Эксперт-диетолог, чтобы объяснить, как это сделать.
Потеря веса означает, что вы должны сесть на строгую диету и отказаться от всех ваших любимых продуктов, верно? Неправильно. Многие чрезмерно ограничительные диеты — это рецепт йо-йо диеты и, в конечном итоге, набора веса — иногда даже набора веса до такой степени, что вы становитесь тяжелее, чем вы были в начале.
Некоторая так называемая мудрость предполагает, что для похудения нужно полностью исключить такие продукты, как сыр, но это не так.
Дженаед Броделл, диетолог компании Nutrition&Co, рассказал о том, почему сортировка продуктов по категориям «хорошие» и «плохие» — не лучший подход к устойчивому и здоровому питанию с долгосрочными результатами.
Знаете ли вы, что есть много пользы для здоровья от употребления сыра?
Дженаед сказал:
«Сыр — отличный источник кальция, жира и белка. Он также содержит большое количество витаминов А и В12, а также цинка, фосфора и рибофлавина. Благодаря высокому потреблению кальция он может предотвратить остеопороз и укрепить кости».
Все продукты намного больше, чем их калорийность, и даже если ваша цель — похудеть, вам необходимо убедиться, что вы придерживаетесь сбалансированной диеты с высокой питательной ценностью.
Вдобавок ко всему, если вы обнаружите, что ваша еда невкусная или не насыщает вас, вы будете хотеть есть свои любимые продукты. Позволяя себе продукты, которые вам нравятся, например, сыр, в умеренных количествах, вы будете наслаждаться едой, пока будете работать над достижением цели по снижению веса.
Как правило, потребление большего количества белка помогает вашей пище насытить вас, а сыр является источником белка.
Дженаед объяснил:
"Несмотря на то, что сыр является отличным источником белка и кальция, он обладает высокой энергетической плотностью, что означает, что он содержит достаточное количество калорий на размер порции. Обычно люди, которые пытаются похудеть, должны соблюдать дефицит калорий, а употребление большого количества сыра может быстро увеличить потребление энергии".
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Дженаед Броделл
Здоровье
Врач-диетолог компании Nutrition&Co.
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