Хирург рассказал, почему диеты не срабатывают
Специалист по бариатрической хирургии поведал о том, почему многие диеты не приводят к желаемому результату. У каждого человека имеется свой собственный якорь веса, за который наш организм цепляется изо всех сил, и при любом похудении стремится вернуться к нему обратно.
Один из крупных экспертов в области хирургического лечения ожирения утверждает, что многие диеты не срабатывают из-за того, что люди не учитывают их собственные якоря веса, которые являются индивидуальными для каждого человека. Если в организме исчезают определённые килограмма, то якорь активируется и заставляет тело вернуть их на место. Даже в том случае, если человек существенно сокращает количество калорий. При этом варианте тело просто откладывает про запас большее число калорий, чем обычно, и в результате, через некоторое время вес становится таким же, каким был до начала диеты. Это и приводит в отчаяние очень многих людей, действительно мечтающих похудеть.
Такое мнение высказал эксперт в области бариатрической хирургии из Университетского колледжа Лондона доктор Эндрю Дженкинсон (Andrew Jenkinson). Он поведал, как человек может похудеть и сохранить достигнутые результаты, если будет в курсе собственного идеального веса. По мнению эксперта, желающие похудеть вообще не должны считать калории. В соответствии с его теорией, для потери веса нужно понизить уровень инсулина за счет отказа от сахара и рафинированных углеводов. Необходимо питаться здоровой пищей два-три раза в день, полностью отказавшись от перекусов или диет. Об этом пишет The Daily Mail.
"Что такое якорь веса? - говорит доктор Дженкинсон. - Представьте себе, что вы привязаны к эластичному канату, пытаетесь двигаться вперёд, делаете несколько шагов, но затем под действием этого каната ваш отбрасывает назад к тому самому месту, откуда вы стартовали. Чем жестче диета, тем большее количество шагов вам удается сделать, но результат всегда будет одинаковым, пока вы не отвяжетесь от каната. Я заметил это на примере очень многих своих пациентов. Не нужно садиться на диету и сокращать число калорий, надо менять питание, отказываться от сахара, от закусок и именно это в долгосрочной перспективе даст тот эффект, которого вы ожидаете". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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