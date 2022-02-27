Деменция: 6 признаков — сложно обнаружить симптомы на ранней стадии

«Поэтому крайне важно, чтобы люди знали о некоторых симптомах деменции и выявляли их на ранней стадии, чтобы подтвердить более ранний диагноз и как можно скорее получить необходимую помощь и поддержку. По мере того, как нервные клетки умирают, различные области мозга сжимаются, что приводит к тому, что мозг функционирует по-другому».

«Поэтому крайне важно, чтобы к этим симптомам относились серьезно, и вы записывались на прием к врачу общей практики для дальнейшего их изучения и подтверждения вероятности того, что они могут перерасти в деменцию».