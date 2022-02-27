Деменция: 6 признаков — сложно обнаружить симптомы на ранней стадии
Существует множество различных типов деменции, и болезнь Альцгеймера является одним из наиболее распространенных. Ранняя диагностика означает, что в некоторых случаях его прогрессирование может быть замедлено, поэтому важно вовремя обнаружить признаки. Исследователи все еще изучают, как развивается деменция, а это означает, что нет определенного способа ее предотвратить. Тем не менее, здоровый образ жизни может помочь снизить риск.
Бернадетт Моссман, директор по здравоохранению в Vida Healthcare, говорит, что диагностика улучшается, хотя многие люди, живущие с деменцией, все еще, вероятно, не диагностированы.
«Поэтому крайне важно, чтобы люди знали о некоторых симптомах деменции и выявляли их на ранней стадии, чтобы подтвердить более ранний диагноз и как можно скорее получить необходимую помощь и поддержку. По мере того, как нервные клетки умирают, различные области мозга сжимаются, что приводит к тому, что мозг функционирует по-другому».
Мы должны помнить, что независимо от типа диагностированного слабоумия и пораженной части мозга каждый будет испытывать слабоумие по-своему. Поэтому может быть сложно обнаружить признаки и симптомы на ранней стадии, поскольку они могут варьироваться от человека к человеку».
Эксперт сказала, что есть некоторые общие признаки, о которых вы должны знать.
К ним относятся потеря памяти, трудности с концентрацией внимания, трудности с выполнением привычных повседневных задач, попытки следить за разговором, спутанность сознания во времени и месте, а также изменения настроения.
«Поэтому крайне важно, чтобы к этим симптомам относились серьезно, и вы записывались на прием к врачу общей практики для дальнейшего их изучения и подтверждения вероятности того, что они могут перерасти в деменцию».
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Бернадетт Моссман
Здоровье
Директор по здравоохранению в Vida Healthcare.
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