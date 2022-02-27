Частые головные боли могут быть признаком повышенного холестерина
Высокий уровень холестерина является тревожным сигналом и фактором риска ряда проблем со здоровьем. Холестерин — это тип жира, который необходим организму для нормального функционирования. Однако при избытке он начинает представлять угрозу для организма. Высокий уровень холестерина не вызывает симптомов и может быть обнаружен только при анализе крови.
Холестерин считается «высоким», когда уровень общего холестерина в крови превышает 240 миллиграммов на децилитр. Подобные чрезвычайные ситуации обычно не происходят до тех пор, пока холестерин не образует бляшек, сужающих артерии.
Эта жировая бляшка потенциально может привести к ишемической болезни сердца, инсультам, сердечным приступам и периферическим сердечным заболеваниям. В исследовательском сообществе до сих пор ведутся споры о том, существует ли связь между высоким уровнем холестерина и мигренью.
В исследовании, проведенном учеными из Университета Кьети-Пескара в Италии, изучались люди, которые испытывали мигрень как часть других проблем со здоровьем.
Они обнаружили, что более высокий уровень общего холестерина был связан с более тяжелыми и частыми мигренями, чем у пациентов с более низким уровнем холестерина.
Исследователи обнаружили, что профилактическое лечение мигрени снижает частоту головных болей. Они также обнаружили, что улучшение приступов мигрени привело к улучшению уровня холестерина.
Авторы статьи утверждают, что исследование «показывает значительную положительную связь между частотой и интенсивностью мигрени с общим холестерином и холестерином ЛПНП. Это впервые демонстрирует значительное снижение этих параметров липидов после профилактики мигрени».
Тем не менее, Сеймур Даймонд, исполнительный председатель Национального фонда головной боли, выступил с предостережением в отношении исследования.
«Иногда статистика может вводить в заблуждение. Страдающие головной болью должны быть заинтересованы в результатах этого исследования, но, конечно, небольшое количество пациентов, участвовавших в исследовании, влияет на достоверность данных».
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Сеймур Даймонд (Seymour Diamond)
Здоровье
Врач, исполнительный председатель National Headache Foundation.
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