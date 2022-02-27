Частые головные боли могут быть признаком повышенного холестерина

«Иногда статистика может вводить в заблуждение. Страдающие головной болью должны быть заинтересованы в результатах этого исследования, но, конечно, небольшое количество пациентов, участвовавших в исследовании, влияет на достоверность данных».

Холестерин считается «высоким», когда уровень общего холестерина в крови превышает 240 миллиграммов на децилитр. Подобные чрезвычайные ситуации обычно не происходят до тех пор, пока холестерин не образует бляшек, сужающих артерии.Эта жировая бляшка потенциально может привести к ишемической болезни сердца, инсультам, сердечным приступам и периферическим сердечным заболеваниям. В исследовательском сообществе до сих пор ведутся споры о том, существует ли связь между высоким уровнем холестерина и мигренью.В исследовании, проведенном учеными из Университета Кьети-Пескара в Италии, изучались люди, которые испытывали мигрень как часть других проблем со здоровьем.Они обнаружили, чтоИсследователи обнаружили, что профилактическое лечение мигрени снижает частоту головных болей. Они также обнаружили, что улучшение приступов мигрени привело к улучшению уровня холестерина.Авторы статьи утверждают, что исследованиеТем не менее, Сеймур Даймонд, исполнительный председатель Национального фонда головной боли, выступил с предостережением в отношении исследования.Ранее Медикфорум писал о защите от диабета.