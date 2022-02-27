Рак простаты: «первый симптом» того, что опухоль распространилась на кости

«Это мешает нервам нормально работать», — отметили в благотворительной организации. «Боль в спине обычно является первым симптомом прогрессирующего рака предстательной железы, вызывающего компрессию позвоночника».

Слабость в ногах или руках

Трудности при ходьбе

Изменения ощущений в теле, такие как покалывание или онемение.

Невозможность пойти пописать или какать

Трудно контролировать мочевой пузырь или кишечник

Проблемы с эрекцией

«Боль может быть тупой или колющей», — добавили в Cancer Research UK.