Рак простаты: «первый симптом» того, что опухоль распространилась на кости

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Рак простаты: «первый симптом» того, что опухоль распространилась на кости

Когда рак предстательной железы локализован в предстательной железе — железе размером с грецкий орех, расположенной между мочевым пузырем и пенисом, — признаки могут включать: повышенную потребность в мочеиспускании и напряжение при мочеиспускании. Когда рак предстательной железы достаточно прогрессирует, чтобы распространиться на кости, наиболее распространенную область метастазирования опухоли, может произойти сдавление спинного мозга. 

Сдавление спинного мозга, как пояснили в Cancer Research UK, происходит, когда рак распространяется на позвоночник, оказывая давление на спинной мозг.

«Это мешает нервам нормально работать», — отметили в благотворительной организации. «Боль в спине обычно является первым симптомом прогрессирующего рака предстательной железы, вызывающего компрессию позвоночника». 
В дополнение к боли в спине она «может казаться тугой повязкой вокруг тела». Кроме того, боль может усиливаться при кашле, чихании или походе в туалет.

Боль также «усугубляется, если лежать на спине» и она не проходит.

Другие симптомы могут включать:
  • Слабость в ногах или руках
  • Трудности при ходьбе
  • Изменения ощущений в теле, такие как покалывание или онемение.
  • Невозможность пойти пописать или какать
  • Трудно контролировать мочевой пузырь или кишечник
  • Проблемы с эрекцией
Когда рак растет вдоль костей, пораженные кости могут болеть. Боль может быть настолько неприятна, что может проснуться от глубокого сна.
«Боль может быть тупой или колющей», — добавили в Cancer Research UK.

Кости также могут стать слабее, что означает, что они более склонны к переломам.

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Cancer Research UK

Здоровье

Благотворительная организация по исследованию рака и повышению осведомленности граждан.

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