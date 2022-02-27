Этот побочный эффект статинов может имитировать общие симптомы ковида

«Исключительные случаи интерстициального заболевания легких были зарегистрированы для некоторых статинов, особенно при длительной терапии; тем не менее, кашель без поражения легких еще не включен в перечень статинов».

«Если вы думаете, что испытываете побочные эффекты от статинов, не прекращайте принимать таблетки», — советует клиника Майо. «Поговорите со своим врачом, чтобы узнать, может ли помочь изменение дозировки или даже другой тип лекарства».