Этот побочный эффект статинов может имитировать общие симптомы ковида
Статины — это лекарства, отпускаемые по рецепту, которые помогают снизить уровень «плохого холестерина» до нормального уровня. Этот тип холестерина, также известный как «холестерин ЛПНП», потенциально опасен для организма. Это может привести к затвердению и сужению артерий и сердечно-сосудистым заболеваниям. Врачи часто назначают статины для снижения риска инсульта или сердечного приступа.
Препарат безопасен и эффективен для большинства людей, но он также связан с рядом побочных эффектов. К ним относятся проблемы с пищеварением, мышечные боли, умственная нечеткость и повреждение печени. Однако в настоящее время существует менее распространенный и все более тревожный симптом.
По сути, терапия аторвастатином может вызывать стойкий кашель у пациентов, принимающих его.
У некоторых пациентов с высоким уровнем холестерина через несколько дней после начала терапии аторвастатином возник постоянный кашель. Медицинское обследование позже показало, что кашель не был связан с какими-либо легочными или респираторными проблемами. Кашель прекратился только после прекращения приема статинов.
Эксперты, работающие над этим случаем, прокомментировали:
«Исключительные случаи интерстициального заболевания легких были зарегистрированы для некоторых статинов, особенно при длительной терапии; тем не менее, кашель без поражения легких еще не включен в перечень статинов».
Врачи пришли к выводу, что эти случаи кашля были связаны с терапией статинами. Они предположили, что возможные механизмы, с помощью которых статины вызывают кашель, связаны со способностью увеличивать выработку простагландинов и оксида азота. Они могут повысить чувствительность кашлевого рефлекса в организме.
«Если вы думаете, что испытываете побочные эффекты от статинов, не прекращайте принимать таблетки», — советует клиника Майо. «Поговорите со своим врачом, чтобы узнать, может ли помочь изменение дозировки или даже другой тип лекарства».
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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