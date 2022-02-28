17 признаков того, что у вас слишком много эстрогена

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17 признаков того, что у вас слишком много эстрогена

Эстроген и прогестерон являются двумя основными гормонами, влияющими на женщин. Когда у вас доминирует эстроген, у вас слишком мало прогестерона, чтобы сбалансировать его. Доминирование эстрогена может по-разному воздействовать на женский организм и вызывать очень неприятные и неприятные симптомы. У вас преобладает эстроген? Вот 17 признаков, по данным Holland Clinic и NHS.

Ваши гормоны определяют, как вы спите, ваш аппетит, либидо и ряд других функций организма. Эстроген и прогестерон являются ключевыми игроками, когда речь идет о женских половых гормонах. Эстроген вырабатывается эндокринной системой, и его основной целью является стимулирование роста.
Например, гормон необходим в период полового созревания и беременности, он поддерживает прочность костей, помогает поддерживать нормальный уровень холестерина и участвует в менструации.

Прогестерон, с другой стороны, вырабатывается яичниками, плацентой и надпочечниками. Этот гормон вырабатывается женской репродуктивной системой для регулирования слизистой оболочки матки.

У здоровых женщин соотношение прогестерон/эстрадиол должно составлять от 100 до 500. Однако иногда у вас может быть больше одного гормона, чем другого. Доминирование эстрогена более вероятно.

Высокий уровень эстрогена может возникать естественным путем или в результате:
  • Дисбаланс инсулина и кортизола
  • Противозачаточные таблетки или ЗГТ
  • Плохая функция печени (печень детоксифицирует и избавляется от эстрогена через кишечник)
  • Увеличение веса (ваши жировые клетки вырабатывают эстроген)
  • Неправильное питание (особенно если вам не хватает витаминов группы В, магния, цинка, омега и белка)
  • Генетика
  • Химические эстрогены (через пестициды или косметические средства)
Если у вас доминирование эстрогена, потенциальными симптомами являются:
  • Вздутие живота
  • Отекшая грудь
  • Фиброзно-кистозные образования в груди
  • Низкое половое влечение
  • Нерегулярные периоды
  • ПМС
  • Головные боли
  • Перепады настроения
  • Усталость
  • Тревога и депрессия
  • Эндометриоз
  • Фибромы
  • Гормональный набор веса
  • Выпадение волос
  • Холодные руки или ноги
  • Бессонница
  • Проблемы с памятью
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)

Здоровье

Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии

Теги : эстроген, гормоны, советы специалистов