17 признаков того, что у вас слишком много эстрогена
Эстроген и прогестерон являются двумя основными гормонами, влияющими на женщин. Когда у вас доминирует эстроген, у вас слишком мало прогестерона, чтобы сбалансировать его. Доминирование эстрогена может по-разному воздействовать на женский организм и вызывать очень неприятные и неприятные симптомы. У вас преобладает эстроген? Вот 17 признаков, по данным Holland Clinic и NHS.
Ваши гормоны определяют, как вы спите, ваш аппетит, либидо и ряд других функций организма. Эстроген и прогестерон являются ключевыми игроками, когда речь идет о женских половых гормонах. Эстроген вырабатывается эндокринной системой, и его основной целью является стимулирование роста.
Например, гормон необходим в период полового созревания и беременности, он поддерживает прочность костей, помогает поддерживать нормальный уровень холестерина и участвует в менструации.
Прогестерон, с другой стороны, вырабатывается яичниками, плацентой и надпочечниками. Этот гормон вырабатывается женской репродуктивной системой для регулирования слизистой оболочки матки.
У здоровых женщин соотношение прогестерон/эстрадиол должно составлять от 100 до 500. Однако иногда у вас может быть больше одного гормона, чем другого. Доминирование эстрогена более вероятно.
Высокий уровень эстрогена может возникать естественным путем или в результате:
- Дисбаланс инсулина и кортизола
- Противозачаточные таблетки или ЗГТ
- Плохая функция печени (печень детоксифицирует и избавляется от эстрогена через кишечник)
- Увеличение веса (ваши жировые клетки вырабатывают эстроген)
- Неправильное питание (особенно если вам не хватает витаминов группы В, магния, цинка, омега и белка)
- Генетика
- Химические эстрогены (через пестициды или косметические средства)
- Вздутие живота
- Отекшая грудь
- Фиброзно-кистозные образования в груди
- Низкое половое влечение
- Нерегулярные периоды
- ПМС
- Головные боли
- Перепады настроения
- Усталость
- Тревога и депрессия
- Эндометриоз
- Фибромы
- Гормональный набор веса
- Выпадение волос
- Холодные руки или ноги
- Бессонница
- Проблемы с памятью
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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