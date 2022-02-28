Побочные эффекты парацетамола: признаки в туалете, сигналящие, что пора «прекратить принимать лекарство»
Болеутоляющее средство для многих, парацетамол обычно используется для лечения различных болей. От таблеток до сиропа, обезболивающее легко доступно в различных формах в большинстве магазинов и аптек. Многие принимают парацетамол, не задумываясь о его нежелательных эффектах, но, как и в случае со всеми лекарствами, о некоторых следует знать.
Используете ли вы парацетамол для облегчения определенной боли или снижения температуры, болеутоляющее средство иногда может вызывать побочные эффекты. Хорошей новостью является то, что парацетамол «редко» вызывает нежелательные эффекты, согласно NHS. Тем не менее, вам нужно придерживаться правильной дозировки, чтобы избежать каких-либо проблем.
Если вы регулярно принимаете парацетамол, возможно, стоит знать о возможных побочных эффектах. Предупреждающими знаками, которые требуют медицинской помощи и прекращения употребления, являются темная моча и стул глинистого цвета.
Они советуют вам «прекратить использовать это лекарство и немедленно обратиться к врачу, если у вас есть серьезные побочные эффекты», такие как описанные выше.
Эти два побочных эффекта на самом деле связаны с другим нежелательным эффектом препарата, называемым желтухой.
NHS заявляет, что желтуха «может быть признаком чего-то серьезного», например, заболевания печени. Поэтому обращение за неотложной медицинской помощью не подлежит обсуждению. Желтуха может быть вызвана острым повреждением печени. Эта травма может быть вызвана отравлением парацетамолом или передозировкой.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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