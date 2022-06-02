Парацетамол: знак во время еды, который может сигнализировать, что пора прекратить прием

"Один «серьезный» побочный эффект, который может возникнуть при лечении парацетамолом, — это потеря аппетита. Если вы испытываете этот признак во время обезболивания, вам следует «прекратить использовать» это лекарство и «немедленно обратиться к врачу». Хотя потеря аппетита может быть вызвана различными причинами, существуют и другие предупреждающие признаки, которые могут указывать на побочные эффекты парацетамола", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова в интервью МедикФорум.

Темная моча

Стул цвета глины

Желтуха