Парацетамол: знак во время еды, который может сигнализировать, что пора прекратить прием
В то время как некоторые обезболивающие подвергаются тщательной проверке, что объясняет их серьезные побочные эффекты, парацетамол обычно представляет собой один из более безопасных вариантов. Но, как и в случае с любым лекарством, обезболивающие таблетки могут вызвать некоторые проблемы. Один «серьезный» побочный эффект может появиться, когда вы едите.
Парацетамол «редко» вызывает побочные эффекты, если вы придерживаетесь правильной дозировки. Тем не менее, даже это обезболивающее может вызвать некоторые проблемы в определенных случаях.
"Один «серьезный» побочный эффект, который может возникнуть при лечении парацетамолом, — это потеря аппетита. Если вы испытываете этот признак во время обезболивания, вам следует «прекратить использовать» это лекарство и «немедленно обратиться к врачу». Хотя потеря аппетита может быть вызвана различными причинами, существуют и другие предупреждающие признаки, которые могут указывать на побочные эффекты парацетамола", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова в интервью МедикФорум.
Отвращение к еде может сопровождаться низкой температурой, тошнотой и болью в животе.
Портал здоровья также делится другими «серьезными» нежелательными эффектами, относящимися к этой категории, в том числе:
- Темная моча
- Стул цвета глины
- Желтуха
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