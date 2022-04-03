Обезболивающие: темная моча, глинистый стул и другие побочные эффекты



В исследовании изучались парацетамол и желудочно-кишечные симптомы.

«Парацетамол классически считается очень безопасным анальгетиком/антипиретиком», — отмечается в исследовании. «Парацетамол, особенно в высоких дозах, может вызывать симптомы верхних отделов желудочно-кишечного тракта, такие как боль/дискомфорт в животе, изжога, тошнота или рвота. И наоборот, риск язв и язвенных осложнений из-за парацетамола не подтверждается имеющимися данными».

Потеря аппетита

Тошнота

Потоотделение

Путаница

Слабость

«Не принимайте парацетамол вместе с другими лекарствами, содержащими парацетамол», — предупреждает орган здравоохранения.