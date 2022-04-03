Обезболивающие: темная моча, глинистый стул и другие побочные эффекты
Парацетамол является болеутоляющим и жаропонижающим средством. Препарат используется для лечения многих состояний, таких как головная боль, мышечные боли, артрит, боль в спине, зубная боль, простуда и лихорадка. Превышение рекомендуемой дозы может вызвать желудочно-кишечные симптомы.
Рекомендуемая доза парацетамола составляет одну или две таблетки по 500 мг, принимаемые до четырех раз в течение 24 часов. Однако, если вы регулярно принимаете парацетамол, возможно, стоит знать о возможных побочных эффектах, связанных с этим препаратом. Предупреждающими знаками, которые требуют медицинской помощи и прекращения употребления, являются темная моча и стул глинистого цвета, сообщает Drugs.com.
Есть ряд других побочных эффектов, связанных с токсичностью парацетамола.
В исследовании изучались парацетамол и желудочно-кишечные симптомы.
«Парацетамол классически считается очень безопасным анальгетиком/антипиретиком», — отмечается в исследовании. «Парацетамол, особенно в высоких дозах, может вызывать симптомы верхних отделов желудочно-кишечного тракта, такие как боль/дискомфорт в животе, изжога, тошнота или рвота. И наоборот, риск язв и язвенных осложнений из-за парацетамола не подтверждается имеющимися данными».
Другие признаки токсичности парацетамола включают:
- Потеря аппетита
- Тошнота
- Потоотделение
- Путаница
- Слабость
Всегда обращайтесь к лечащим вас врачам за информацией и советом.
По данным NHS, парацетамол безопасно принимать с другими типами обезболивающих, которые не содержат парацетамол, такими как ибупрофен, аспирин и кодеин.
«Не принимайте парацетамол вместе с другими лекарствами, содержащими парацетамол», — предупреждает орган здравоохранения.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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