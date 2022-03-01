5 лучших добавок для мужского здоровья
Мужчинам, которые хотят позаботиться о своем здоровье, можно принимать добавки, которые вы, возможно, захотите попробовать (особенно если вы беспокоитесь о своих гормонах, здоровье простаты и сердца). Представляет пять витаминов, которые следует принимать мужчинам.
Витамин Д
Национальная служба здравоохранения рекомендует всем взрослым мужчинам и женщинам принимать 10 мкг добавок витамина D ежедневно в период с октября по март.
Однако для мужчин может быть дополнительная польза, поскольку некоторые исследования показывают, что витамин D может повышать уровень тестостерона.
Магний
Магний — это минерал, который помогает превращать пищу в энергию и обеспечивает нормальную работу паращитовидных желез.
Магний также, по-видимому, поддерживает выработку тестостерона: одно исследование показало, что увеличение потребления может повысить уровень тестостерона в течение месяца. Прием магния также может помочь справиться с такими симптомами андропаузы, как плохой сон, упадок сил и усталость.
Омега-3
Омега-3 — это полиненасыщенные жирные кислоты, которые нужны нам для многих вещей, но особенно для здоровья сердца. Мужчины часто потребляют в 15 раз больше омега-6, чем омега-3, и это опасно для здоровья сердечно-сосудистой системы.
Пальметто
Никогда не слышали о пальметто? Пришло время познакомиться с этой ягодой, которая растет на кустарниковых деревьях, потому что она веками использовалась как средство от проблем с репродуктивной системой и мочевыводящими путями.
Бор
Его можно найти в таких вещах, как яблоки, изюм, некоторые орехи, чернослив, нут и кофе, но он также доступен в форме добавок и может помочь с выработкой тестостерона. Бор является популярной добавкой для мужчин с эректильной дисфункцией или низким уровнем тестостерона, но вы всегда должны проконсультироваться с врачом, прежде чем добавлять его в свой рацион, потому что он может иметь некоторые неприятные побочные эффекты.
Перед применением любых добавок обязательно консультация врача.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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