Коронавирус: признак при мочеиспускании, который «следует проверить на COVID-19»
Высокая температура, кашель и изменение обоняния и вкуса были определены как основные симптомы коронавируса. Однако COVID-19 все еще является относительно новым и неизвестным вирусом, и данные о нем все еще накапливаются. Диагностика вируса иногда может быть затруднена из-за неясных симптомов. Недавние исследования пролили свет на осложнения мочеиспускания у мужчин и их связь с COVID-19.
По данным Частое мочеиспускание является одним из наиболее распространенных симптомов инфекций мочевыводящих путей (ИМП). Они чаще встречаются у женщин и обычно лечатся антибиотиками. Другие ключевые симптомы включают жжение при мочеиспускании, мутную или красную мочу, боль в области таза и таза.
Однако новое исследование показало, что частое мочеиспускание является распространенным симптомом, влияющим на пациентов с COVID-19 в больницах.
«Мы заметили, что некоторые пациенты с COVID-19 страдали дизурией и симптомами раздражения мочевыводящих путей», — заявили авторы исследования.
Исследователи обнаружили, что ИМП в нижних отделах тракта «статистически значимо увеличиваются у пожилых пациентов [мужчин] после заражения COVID-19».
Они обнаружили, что после COVID-19 мочевой пузырь человека может подвергаться более высокому риску заражения. В исследовании также сообщается, что это увеличение не было заметно у более молодых пациентов. Другое исследование, касающееся связи между инфекцией SARS-CoV-2 и нижними мочевыводящими путями мужских половых органов, показало, что «у пациентов с COVID-19 могут быть признаки, указывающие на поражение нижних мочевыводящих путей и мужской половой системы».
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