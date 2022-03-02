Коронавирус: признак при мочеиспускании, который «следует проверить на COVID-19»

«Мы заметили, что некоторые пациенты с COVID-19 страдали дизурией и симптомами раздражения мочевыводящих путей», — заявили авторы исследования.

По данным Частое мочеиспускание является одним из наиболее распространенных симптомов инфекций мочевыводящих путей (ИМП). Они чаще встречаются у женщин и обычно лечатся антибиотиками. Другие ключевые симптомы включают жжение при мочеиспускании, мутную или красную мочу, боль в области таза и таза.Однако новое исследование показало, что частое мочеиспускание является распространенным симптомом, влияющим на пациентов с COVID-19 в больницах.Исследователи обнаружили, что ИМП в нижних отделах трактаОни обнаружили, что после COVID-19 мочевой пузырь человека может подвергаться более высокому риску заражения. В исследовании также сообщается, что это увеличение не было заметно у более молодых пациентов. Другое исследование, касающееся связи между инфекцией SARS-CoV-2 и нижними мочевыводящими путями мужских половых органов, показало, что «у пациентов с COVID-19 могут быть признаки, указывающие на поражение нижних мочевыводящих путей и мужской половой системы».Ранее Медикфорум писал о том, кому могут навредить блины.